ATLAS RENEWABLE ENERGY UND CODELCO UNTERZEICHNEN 24/7 PPA FÜR DIE REALISIERUNG EINES NEUEN SOLARPROJEKTS MIT BATTERIESPEICHERSYSTEM IN CHILE

Santiago, Chile, 6. März 2024 (ots/PRNewswire)

Mit dieser PPA wird Atlas Codelco, den größten Kupferproduzenten der Welt, 15 Jahre lang mit fast 375 GWh/Jahr versorgen.

Atlas wird ein neues Projekt für erneuerbare Energien mit einem integrierten Batteriespeichersystem in Chile entwickeln, bauen und betreiben.

Atlas Renewable Energy, ein international führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat mit Codelco, dem staatlichen chilenischen Bergbauunternehmen und weltgrößten Kupferproduzenten, einen Stromabnahmevertrag (PPA) über die Lieferung von 375 GWh Energie pro Jahr unterzeichnet, die rund um die Uhr durch ein neues Projekt für erneuerbare Energien in Chile mit integriertem Batteriespeichersystem erzeugt werden soll.

Die PPA, die fortschrittliche Technologien wie den Einsatz von Batterien umfasst, wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung von Codelco unterzeichnet, bei der Atlas den Zuschlag erhielt und ab 2026 für die nächsten 15 Jahre saubere, erneuerbare Energie liefern wird.

Das bahnbrechende Engagement von Atlas in Chile und der Region zielt darauf ab, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern. Dieses Projekt, bei dem Spitzentechnologie und Solarenergie-Know-how zum Einsatz kommen, stellt einen Durchbruch für Chile und die Energieversorgungsverträge der Region dar. Außerdem stärkt es die laufenden Bemühungen von Atlas, die Großverbraucher der Region durch wettbewerbsfähige Lösungen mit sauberer Energie zu versorgen.

"Die Formalisierung dieses PPA mit Codelco, einer weltweit anerkannten Institution in der Bergbauindustrie, unterstreicht das Engagement von Atlas Renewable Energy, innovative Energielösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Mit diesem Projekt geben wir formell unseren Einstieg in die Batteriespeichertechnologie bekannt. Wir sehen darin ein wesentliches Element, um den Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsystem deutlich zu erhöhen und unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Energielösungen anzubieten. Wir sind entschlossen, der bevorzugte Partner für Großunternehmen zu sein, die die Energiewende vollziehen wollen. Um dies zu erreichen, werden wir uns bemühen, weiterhin innovativ zu sein und Wege zu finden, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen", sagte Carlos Barrera, CEO von Atlas Renewable Energy.

Diese Vereinbarung zeigt das Vertrauen von Codelco in Atlas und nutzt dessen nachweisliche Erfolge bei der Bereitstellung sauberer Energie für den Bergbausektor. Atlas baute 2015 erfolgreich die Solaranlage Javiera, die jährlich 161 GWh an eine bedeutende chilenische Mine liefert, und 2023 die Solaranlage Lar do Sol, die jährlich 540 GWh an Anglo American in Brasilien liefert.

Informationen zu Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy ist ein internationales Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das rund 5 GW an Anlagen für erneuerbare Energien entwickelt und gebaut hat, von denen 2,7 GW in Betrieb sind. Atlas hat sich auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert, indem es seit Anfang 2017 Lösungen für Solar-, Wind- und Energiespeichersysteme implementiert und konzipiert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team mit fundierten Kenntnissen des globalen Strommarktes und der erneuerbaren Energien, das die längste Erfolgsbilanz in der Branche der erneuerbaren Energien in Iberoamerika vorzuweisen hat.

Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, Großunternehmen bei der Energiewende zu 100 % sauberer Energie zu unterstützen. Atlas Renewable Energy ist weithin anerkannt für seine hohen Standards bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten sowie für seine umfassende und langjährige Erfolgsbilanz in den Bereichen ESG und nachhaltige Entwicklung.

