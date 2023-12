Persistent Systems

Persistent gewinnt dieses Jahr vier Star of Excellence™ Awards 2023 von ISG, die den höchsten Standard für herausragenden Kundenservice würdigen

Santa Clara, Kalifornien, und Pune, Indien (ots/PRNewswire)

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung, freut sich bekannt zu geben, den renommierten Star of Excellence™ Award 2023 von ISG gleich in vier Kategorien gewonnen zu haben - Universal Industry (Universelle Industrie), Cloud Native (Cloud-nativ), BFSI sowie Healthcare and Pharmaceuticals (Gesundheitsversorgung und Pharmazeutika). Die Auszeichnungen sind eine Anerkennung für das Engagement von Persistent bei der Bereitstellung einzigartiger Geschäftslösungen, die auf den neuesten innovativen Technologien basieren. So werden außergewöhnliche Endbenutzererfahrungen erzielt, die für Kunden einen erheblichen Nutzen bringen.

Die Preisträger wurden auf der Grundlage von 2.250 Nominierungen aus einer Gruppe von 150 Anbietern ausgewählt. Die Information Services Group (ISG) bewertete jeden Anbieter anhand der Qualität seiner Dienstleistungen unter Anwendung einer detaillierten Methodik, die die Leistungen in den Bereichen Geschäftskontinuität und Flexibilität, Zusammenarbeit und Transparenz, Ausführung und Lieferung, Governance und Compliance, Innovation und Vordenkerrolle sowie Mitarbeiter und kulturelle Kompetenz erfasst. Persistent hat als einziger Anbieter in vier verschiedenen Kategorien gewonnen.

Hohe Punktzahlen erhielt Persistent für seine Cloud-native Technologieführerschaft und seine umfassende Branchenexpertise in den Bereichen BFSI, Gesundheitsversorgung und Pharmazeutika. Der Universal Industry Award zeichnet Persistent als den besten Anbieter in allen in der diesjährigen Bewertung berücksichtigten Branchen aus. Die Anerkennung durch ISG zeigt, dass Persistent sich dafür einsetzt, den Wert für seine Kunden zu steigern, indem es ihre Technologieinvestitionen zukunftssicher macht und so für langfristige Effizienz und Wachstum sorgt.

Paul Gottsegen, Partner und Präsident, Abteilung für Forschung und Kundenerfahrung bei ISG:

„Herzlichen Glückwunsch an Persistent für den Erhalt des Star of Excellence™ Award von ISG in vier Kategorien in diesem Jahr, einschließlich des Universal Industry Award für die höchste kumulative Bewertung im Bereich der Kundenzufriedenheit für branchenspezifische Dienstleistungen. Die Unternehmen haben Persistent für seine außergewöhnliche Kundenorientierung und sein ausgeprägtes Verständnis für das Geschäft und die Branche des jeweiligen Kunden hoch bewertet. Im Jahr 2023 teilten mehr Unternehmen als je zuvor ihre Erfahrungen mit Anbietern im Rahmen des Star of Excellence-Programms von ISG. Wir freuen uns, dass die Bewertungen der Anbieter im Bereich der Kundenzufriedenheit steigen, auch wenn die Erwartungen der Kunden zunehmen, insbesondere in Bezug auf Innovation und Vordenkerrolle."

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Direktor, Persistent:

„Wir freuen uns sehr über diese vier renommierten Auszeichnungen von ISG, die unsere enge Zusammenarbeit mit Kunden und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte, branchenspezifische Lösungen anzubieten, bestätigen. Diese Branchenlösungen werden durch unsere Erfahrung im Bereich des digitalen Engineerings vorangetrieben und durch unsere Fähigkeit ergänzt, Multi-Cloud-Einführung und Infrastrukturmodernisierung zu unterstützen, was unseren Kunden hilft, hochgradig personalisierte und erstklassige Kundenerlebnisse zu bieten. Diese Anerkennung signalisiert eine bedeutende Wachstumsdynamik für Persistent, da wir unsere Kunden weiterhin bei ihrer digitalen Transformation unterstützen."

Informationen zu ISG:

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner für mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 größten Unternehmen der Welt hat es sich ISG zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Spitzenleistungen zu erzielen und schneller zu wachsen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen für die digitale Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, verwaltete Governance- und Risikodienstleistungen, Netzwerk-Carrier-Services, Strategie- und Betriebsdesign, Change Management, Marktintelligenz sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Persistent

Mit über 22.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitales Engineering und Unternehmensmodernisierung. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact engagiert sich Persistent dafür, seine Strategien und Geschäftsvorgänge an den universellen Prinzipien für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gesellschaftliche Ziele proaktiv zu fördern. Laut Brand Finance ist Persistent mit einem Wachstum von 268% seit 2020 die am schnellsten wachsende IT-Marke Indiens. www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen, siehe persistent.com/flcs

aarti_somaiya@persistent.com

emma_handler@persistent.com