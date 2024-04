Ferris Bühler Communications

Geschäftsführerin Nina Suma verlässt die Wellness-Therme FORTYSEVEN

Nach viereinhalb Jahren ist Schluss: Nina Suma, Geschäftsführerin der Badener Wellness-Therme FORTYSEVEN, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende Juli 2024.

Das FORTYSEVEN wurde in den letzten Jahren nicht nur zu einem Anziehungspunkt für Wellness-Liebhaber:innen, sondern auch zu einem bedeutenden Akteur in der nationalen Wellness- und Spa-Landschaft. Nach erfüllter Mission will sich Nina Suma jetzt beruflich neu orientieren.

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Für Medienanfragen steht Ihnen Nina Suma gerne telefonisch unter 079 311 93 96 oder per Mail an n.suma@fortyseven.ch zur Verfügung.

