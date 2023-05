GOAT Games

GOAT Games Obtains Global Mobile Game License für Gamelofts erfolgreiche Dungeon Hunter-Reihe

Söldner und Bounty Hunters werden bald wieder im Geschäft sein, wenn das kultige ARPG Dungeon Crawler später in diesem Jahr zurückkehrt

Das führende Mobile Game Entwicklungs- und Publishing-Unternehmen GOAT Games gibt bekannt, dass es die Lizenz für die Entwicklung und Veröffentlichung der nächsten Mobile-Iteration der kultigen Dungeon Hunter -Reihe von Gameloft erworben hat, die Ende 2023 erscheinen soll.

Das nächste Dungeon Hunter -Spiel wird dem treu bleiben, was die Reihe fast 14 Jahre lang so erfolgreich gemacht hat: Unzählige Feinde erschlagen, Quests durch eine Kombination aus Geschick und Verstand abschließen und tonnenweise Beute machen, während man den Frieden im Königreich wiederherstellt. Aufbauend auf diesen Grundpfeilern können Spieler die nächste Stufe der Immersion erwarten, unter anderem dank der verbesserten Grafik, die spektakuläre Kampfszenen, Spezialeffekte und Aktionen im Spiel bietet. Spieler werden in der Lage sein, die richtige Ausrüstung für den Job anzupassen und herzustellen, mit Freunden in Koop-Arenen zu kämpfen oder sich gegen dieselben „Freunde" zu stellen, um ihre Kampffähigkeiten in actiongeladenen PVP-Modi zu zeigen. Kurz nach der Veröffentlichung werden neue Funktionen hinzugefügt, um das Dungeon Hunter -Erlebnis zu verbessern und Spielern viele Überraschungen zu bieten.

„Heute ist ein Tag, von dem Millionen von Dungeon Hunter Fans – mich eingeschlossen – schon kurz nach der Veröffentlichung von Dungeon Hunter 5 im Jahr 2015 geträumt haben", sagt Machine Ma, VP von GOAT Games. „Wir haben uns vorgenommen, ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur Fans von Dungeon Hunter anspricht, sondern auch ein einzigartiges Action-RPG-Erlebnis bietet, das die Spieler über Jahre hinweg fesseln und begeistern wird!"

„Dungeon Hunter ist eine unserer am längsten laufenden Reihen und wir freuen uns sehr, mit GOAT Games zusammenzuarbeiten, um das nächste Hauptspiel zu entwickeln", sagt Guilherme Lachaut, Chief Sales Officer bei Gameloft. „Mit einer bereits beeindruckenden Reihe von Spielen wie Dragon Storm Fantasy sind wir zuversichtlich, dass sie in der Lage sein werden, ein Dungeon Hunter-Erlebnis zu schaffen, das Fans der Reihe lieben werden."

Das Original Dungeon Hunter wurde im Oktober 2009 veröffentlicht und wurde mit über 120 Millionen Downloads weltweit zu einer der beliebtesten Action-RPG-Reihen auf dem Handy. Die Kombination aus atemberaubender Grafik, fesselnder Handlung und packendem Gameplay in einer düsteren Fantasiewelt lässt die Spieler seit vielen Jahren zu dieser kultigen Reihe zurückkehren.

