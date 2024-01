Ferris Bühler Communications

Rekord-Verkostung von Schweizer Bieren in Baden

Haben Sie sich auch schon gefragt, was ein gutes Bier überhaupt auszeichnet? Und wussten Sie, dass ein Bier nach Banane schmecken kann?

Um die schweizerische Braulandschaft mit ihrer immensen Biervielfalt und Qualität in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, findet am 18. April 2024 der Swiss Beer Award statt. Um herauszufinden, welche Biere denn nun am besten schmecken, fand während den letzten beiden Tagen in der Trafohalle Baden die sensorische Bewertung aller eingesendeten Biere statt. Verköstigt wurden die Biere von renommierten Bier-Sommeliers, Bier-Sensoriker:innen und Braumeister:innen.

Eingesendet wurden rund 550 verschiedene Biere – das ist ein neuer Rekord. Ein Drittel der Biere hat die Chance, im Frühling mit dem Swiss Beer Award-Label ausgezeichnet zu werden.

Eingesendet wurden rund 550 verschiedene Biere – das ist ein neuer Rekord. Ein Drittel der Biere hat die Chance, im Frühling mit dem Swiss Beer Award-Label ausgezeichnet zu werden.

Alle Informationen zur Rekord-Verkostung der letzten beiden Tage finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

