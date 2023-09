Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Erdbeben in Marokko: Hilfe und Unterstützung für 38 TCS Mitglieder

Vernier/Ostermundigen (ots)

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko unterstützt der TCS seine in Notsituation geratenen Mitglieder. 38 Inhaberinnen und Inhaber mit ETI Schutzbrief sind bisher betroffen.

Von dem schweren Erdbeben von Freitagnacht in Marokko sind mindestens 38 Mitglieder des Touring Club Schweiz betroffen. In der ETI-Zentrale wurde deshalb der Krisenstab einberufen. Es wurden 18 Dossiers eröffnet, um Mitgliedern zu helfen, die sich in Marrakesch, Casablanca oder Agadir aufhalten. Aus der ETI-Zentrale werden die Möglichkeiten angeboten, die Rückkehr in die Schweiz vorwegzunehmen oder in ein anderes Hotel in Marokko - fern vom Epizentrum - zu wechseln. Unter den betroffenen Mitgliedern befinden sich keine Verletzten.

Der TCS organisiert Rückflüge unter anderem über Malaga oder Mailand, je nach Verfügbarkeit der Flüge. Ein Teil der Mitglieder hat sich selbst organisiert und steht trotzdem weiterhin mit der ETI-Zentrale in Kontakt, damit diese auf etwaige Änderungen der Situation reagieren oder weitere Evakuierungen in die Wege leiten könnte.

Empfehlungen für Reisende

Zum jetzigen Zeitpunkt empfiehlt der TCS, die Behörden zu kontaktieren und offiziellen Informationen zu folgen. Touristen, die ihre Ausweispapiere verloren haben, können sich direkt an das EDA oder an die speziellen Nummern wenden, die auf der Website der Schweizer Botschaft in Marokko angegeben sind. Für logistische Informationen, Unterstützung bei verschiedenen Formalitäten oder eine Rückkehr in die Schweiz können sich Inhaber des ETI-Schutzbriefs an den TCS wenden. Die ETI-Zentrale berät und steht ihren Mitgliedern jederzeit zur Verfügung, um sie zu unterstützen und beruhigen.

Eine Aktualisierung der Situation erfolgt im Falle einer signifikanten Entwicklung der Zahl der bearbeiteten Fälle. Der TCS führt kontinuierlich eine 24-Stunden-Krisenmonitoring.