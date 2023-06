Ferris Bühler Communications

Zum globalen Wellnesstag: Bademantel-Spektakel in Zürich

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Egal ob am Sechseläutenplatz, an der Bahnhofstrasse oder am Zürcher Hauptbahnhof: Heute, am Samstag, 10. Juni 2023, wimmelte es in der Stadt Zürich von Leuten in grünen Bademänteln und Flip-Flops.

Anlässlich des globalen Wellnesstages schlenderten 47 Menschen im Bademantel und Flip-Flops durch die Stadt und sorgten so für aufmerksame Blicke bei den Passant:innen. Ziel der Gruppe war die Badener Wellness-Therme FORTYSEVEN, die auf die Wichtigkeit der mentalen und physischen Gesundheit aufmerksam machen wollte.

