Autofreies Zürich und Klimaschutz: Neujahrs-Wünsche erstrahlen auf den Zürcher Wahrzeichen

Wer am heutigen Silvesterabend durch die Zürcher Altstadt läuft oder zusammen mit Familie und Freund:innen draussen in das neue Jahr feiert, staunt nicht schlecht: Auf den Zürcher Wahrzeichen Fraumünster, Grossmünster, Kirche St. Peter, Stadthaus, Stadthausquai 1 und dem Opernhaus erstrahlen seit heute Abend bis und mit dem 02. Januar die Wünsche der Bevölkerung. Ein Künstler:innen-Quintett hat Träume wie Toleranz und Akzeptanz, Klimaschutz, ein autofreies Zürich oder Weltfrieden im Rahmen des Projekts “LiechtTräum” als Lichtgemälde interpretiert und mit Hochleistungsprojektoren an die Fassaden projiziert.

Die “LiechtTräum” haben Zürich Tourismus und der Verein Silvesterzauber zusammen mit der Kreativagentur JEFF Zürich auf die Beine gestellt.

