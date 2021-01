Ferris Bühler Communications

Königlicher Besuch: Stucki geniesst Familienwochenende auf der Engstligenalp

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Christian Stucki auf Langlaufskiern? Die Gäste auf der Engstligenalp staunten nicht schlecht, als zur Wiedereröffnung der Erlebnis-Alp der Schwingerkönig persönlich auf der Loipe anzutreffen war.

Da die "bösen Buben" seit fast einem Jahr auf ihr Training im Sägemehl verzichten müssen, gönnte sich Christian Stucki ein Familienwochenende im Schnee – inklusive Schneeballschlacht und Wettrennen im Snowtube-Kanal gegen seine beiden Söhne.

Was die Stuckis an ihrem Winterwochenende auf der Engstligenalp bei Adelboden noch alles erlebt haben, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial vom königlichen Besuch finden Sie hier, Bildmaterial der Engstligenalp hier.

Sie möchten sich selbst ein Bild machen? Gerne gleisen wir für Sie einen individuellen Besuch auf der Engstligenalp auf.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit Vertretern der Bergbahnen Engstligenalp AG stehen wir Ihnen per Rückmail oder unter Tel. 056 544 61 64 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Bergbahnen Engstligenalp AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 64 celine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com