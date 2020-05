Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Den Geburtstag auf dem Gornergrat nachfeiern - weil das Matterhorn mit Abstand am schönsten ist

Die Gornergrat Bahn lädt alle «Geburtstagskinder» mit den Sternzeichen Widder, Stiere und Zwillinge ein, ihre Geburtstagsfeier vis-a-vis mit dem Matterhorn nachzuholen.

In den vergangenen Wochen konnten zahlreiche Menschen ihren Geburtstag aufgrund der Einschränkungen infolge des Coronavirus nur zu Hause feiern. Die Gornergrat Bahn lädt nun alle Personen, die in den Sternzeichen Widder, Stier oder Zwilling (Geburtstag zwischen dem 21. März und dem 21. Juni) Geburtstag haben, zu einem kostenfreien Besuch auf den Gornergrat ein.

Nach der Fahrt von Zermatt zur höchsten im Freien gelegenen Bahnstation Europas bietet der einzigartige Blick auf das Matterhorn einen wunderbaren Rahmen, um die ausgefallene Geburtstagsfeier nachzuholen.

Das Gratisticket ist an den Schaltern der Gornergrat Bahn in Zermatt oder in Täsch mit einem gültigen Identitätsausweis erhältlich. Das Angebot gilt bis zum 1. November.

Weitere Informationen auf www.gornergrat.ch/geburtstag

#mitabstandamschönsten

Für weitere Auskünfte: Unternehmenskommunikation Matterhorn Gotthard Bahn | Gornergrat Bahn | BVZ Holding AG Medienkontaktnummer.: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch http://www.mgbahn.ch http://www.gornergrat.ch http://www.glacierexpress.ch http://www.bvzholding.ch