Open Stage: blue bietet Kulturschaffenden eine Bühne

Bereit für Schweizer Kultur? Mit dem Projekt «OPEN STAGE – Bereit für Schweizer Kultur!» setzt sich blue für Kulturschaffende ein und gibt ihnen die Chance, ihre Werke im Fernsehen und auf den digitalen Plattformen einem breiten Publikum zu zeigen. Dies in einer schwierigen Zeit, in denen ihre Auftritte abgesagt werden und ihnen die Einnahmen fehlen.

Ab heute, 28. Januar haben Künstlerinnen und Künstler aus Kurzfilm, Musik und Comedy die Möglichkeit, einen Förderbeitrag von CHF 15'000.- pro Sparte in bar und zusätzliche Präsenz in Sendungen und Gefässen von blue zu gewinnen. 30 vom Publikum und einer Fachjury ausgewählte Beiträge präsentiert blue ab Anfang April in drei TV-Shows jeweils am Samstagabend zur Primetime auf blue Zoom im Free-TV.

Alle Details zur Teilnahme sowie weitere Informationen zum Projekt finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang oder unter www.blue.ch/openstage.

