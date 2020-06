Trina Solar

Trina Solar präsentiert TrinaPro Mega, eine intelligente PV-Komplettlösung mit Top-Leistung

Changzhou, China (ots/PRNewswire)

Trina Solar Co., Ltd., weltweit führender Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen, präsentiert TrinaPro Mega, eine besonders leistungsstarke intelligente PV-Lösung mit einer Modulleistung von über 500W. Durch weitere Verbesserungen bei der Produktauswahl und dem integrierten Design steigert diese Lösung die Gesamtsystemleistung und senkt die Stromgestehungskosten (LCOE). Nach der Premiere des ultra-leistungsstarken Vertex-Moduls mit über 500W Leistung im Februar markiert TrinaPro Mega als optimierte Lösung für den Einsatz von Vertex-Modulen in großen PV-Systemen einen weiteren Meilenstein in der Ära der 500W-Leistungsklasse.

Im Jahr 2018 stellte Trina Solar die intelligente PV-Lösung TrinaPro für Großkraftwerke vor. TrinaPro basiert auf Systemdesign und Software-Algorithmen und kombiniert bifaziale, hocheffiziente PV-Module, intelligente Trackingsysteme und zuverlässige Wechselrichter. Es bietet integrierte Dienste und eine intelligente Steuerungsplattform für Betrieb und Wartung, wodurch die Balance-of-System-Kosten (BOS) um bis zu 15% gesenkt und die Stromerzeugung um bis zu 8% gesteigert werden können.

Im Hinblick darauf, dass sich die Solarenergie rasch der Netzparität nähert, löst TrinaPro Mega als verbesserte intelligente Ultra-Hochleistungslösung mehrere Herausforderungen, mit denen bestehende Systeme in der Praxis konfrontiert sind. Basierend auf der TrinaPro-Lösung rüstet TrinaPro Mega die Tracker für große Stringlängen für Module mit mehr als 500 W Leistung auf. Darüber hinaus integriert es Vertex-Module sowie die von Trina Solar selbst entwickelte TCU, intelligente Tracking-Algorithmen und SCADA-Monitoringsysteme. Für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien, etwa eine schwierige Lage, unebenes Gelände und hohe Windgeschwindigkeiten, bietet TrinaPro Mega den Kunden maßgeschneiderte Lösungen, um die Zuverlässigkeit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Inzwischen hat DNV.GL die Bankfähigkeitszertifizierung für die smarte Lösung TrinaPro Mega abgeschlossen.

Yin Rongfang, Vice General Manager und Vice President von Trina Solar, sagte: "Die PV-Industrie hat die 500W-plus-Leistung seit Jahresanfang sehr begrüßt. Als Vorreiter der Branche demonstriert das Vertex-Modul die starke Innovationsfähigkeit von Trina Solar und eröffnet der Branche eine völlig neue technische Plattform. Darüber hinaus erleichtert Vertex die Markteinführung neuer Technologien und ebnet den Weg für die nächste Leistungssteigerung der Module auf 600W."

Yin weiter: "Auf Basis des Vertex-Moduls haben wir TrinaPro Mega eingeführt, um den Mehrwert für unsere Kunden durch intelligente Erweiterungen auf leistungsfähigere Systemlösungen zu erhöhen. Durch die Leistungssteigerung von Ultra-Hochleistungsmodulen und die Senkung der LCOE ermöglicht TrinaPro Mega stabile Kapitalrenditen."

Bild-Link: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/tongchuan.jpg

Bildzeile: Ein chinesisches "Top Runner" PV-Großprojekt in Tongchuan, Shaanxi, bei dem eine intelligente 30-MW-Lösung von TrinaPro zum Einsatz kommt.

Über Trina Solar (688599. SH)

Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von PV- und Smart-Energy-Gesamtlösungen. Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Produkten; Entwicklung von PV-Projekten, EPC, O&M; Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Micro-Grid- und Multi-Energie-Komplementärsystemen sowie Betrieb von Energy-Cloud-Plattformen. Im Jahr 2018 führte Trina Solar die Marke Energy IoT ein, gründete gemeinsam mit führenden Unternehmen und Forschungsinstituten in China und auf der ganzen Welt die Trina Energy IoT Industrial Development Alliance und gründete das New Energy IoT Industrial Innovation Center. Mit diesen Maßnahmen will Trina Solar gemeinsam mit seinen Partnern das IoT-Energie-Ökosystem aufbauen und eine Innovationsplattform zur Erforschung des New Energy IoT entwickeln, da es bestrebt ist, im Bereich der intelligenten Energie weltweit führend zu sein. Am 10. Juni 2020 emittierte Trina Solar die ersten A-Aktien im Shanghai Sci-Tech Innovation Board und ist damit das erste Unternehmen für PV-Produkte, PV-Systeme und smarte Energie, das im Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board, auch bekannt als STAR MARKET, notiert ist. Weitere Informationen unter: http://www.trinasolar.com/ .

Kontakt:

Pressekontakt:



Ching Wang

qing.wang04@trinasolar.com

+86 21 60575302