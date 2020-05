Trina Solar

Trina Solar zum sechsten Mal in Folge als "Top Performer"-Modulhersteller ausgezeichnet

Changzhou, China (ots/PRNewswire)

Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik und smarte Energie, wurde von PV Evolution Labs (PVEL), dem branchenführenden unabhängigen Testlabor für die globale Photovoltaikbranche, als "Top Performer" für herausragende Produktzuverlässigkeit und Leistung unter den globalen PV-Modulherstellern ausgezeichnet.

Das Unternehmen ist einer von nur zwei PV-Modulherstellern mit weltweiter Reichweite, die diese Bewertung zum sechsten Mal in Folge seit Einführung der "Top Performer"-Bezeichnung erhalten haben.

Die Auszeichnung basiert auf den Ergebnissen des Produktqualifizierungsprogramms (PQP), die in der von PVEL herausgegebenen Zuverlässigkeits-Scorecard für PV-Module 2020 vorgestellt wurden, und zwar im Anschluss an Werksinspektionen, die in den 18 Monaten vor 2020 durchgeführt wurden. Das PQP wurde mit dem Schwerpunkt auf der Bewertung der Leistung von PV-Modulen im Hinblick auf Temperaturwechsel, feuchte Wärme, mechanisch-dynamische Belastung, potentialinduzierte Degradation, PAN-Files usw. entwickelt. Damit werden Hersteller, die ihre Mitbewerber in Bezug auf Produktqualität und Langlebigkeit übertreffen, unabhängig anerkannt; Käufer von PV-Anlagen sowie Investoren erhalten unabhängige, konsistente Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten, die ein effektives Beschaffungsmanagement unterstützen.

Tristan Erion Lorico, Leiter des PV-Modulgeschäfts bei PVEL, sagte: "Die konsistente Spitzenleistung in der PV-Modul-Zuverlässigkeits-Scorecard von PVEL zeigt das Engagement eines Herstellers für die Produktqualität. Bei der Einführung neuer Produkte müssen die Hersteller strenge Qualitätssicherungsstandards einhalten, um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Leistung ihrer Produkte aufrechtzuerhalten. Es ist uns eine Ehre, Trina Solar erneut als Top-Performer anzuerkennen, und wir freuen uns darauf, auch zukünftig Produkte zu testen, die aus der Innovationstätigkeit von Trina Solar hervorgehen."

Yin Rongfang, Vice General Manager und Executive Vice President von Trina Solar, sagte: "Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass Trina Solar zum sechsten Mal in Folge von einer maßgeblichen unabhängigen Institution wie PVEL als Top Performer anerkannt wird. Mit mehr als 20 Jahren technischem Know-how engagiert sich Trina Solar für Nachhaltigkeit durch die Lieferung leistungsstarker, hocheffizienter und hochleistungsfähiger Module mit bewährter Qualität und Zuverlässigkeit."

Yin weiter: "Solarenergie stellt eine langfristige, stabile und nachhaltige Alternative dar. Wir freuen uns darauf, der Anbieter der Wahl für weitere potenzielle Partner zu werden und sie mit äußerst zuverlässigen und ultrahochleistungsfähigen Produkten, wie etwa dem Vertex-Modul, zu beliefern. Diese Hochleistungsmodule werden die weltweite Einführung von Solarstrom weiter beschleunigen, indem sie die BOS-Kosten und die Stromgestehungskosten (LCOE) weiter senken."

Bildlink: http://bit.ly/2SVsPAg (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/clic k?upn=QA0VmfY3T0To4bDbZAwNnPBW89-2F8ZVk7OmZ-2F1c8U1cmBZFrHEcmSbr33ICUXYE-2B9efJY eiPmCiYAG0f9gXatovnRvzpYBb6uLSNXplATV-2FMoPu5LvJSErGLzD-2FHx-2F3eSzWUFJ5kHS05JxE 44WyeudzAcOPn5QXTD04O-2BzuQfS7KxPlS4IJK4j2pUd7ZN-2F847ETS2BJ5jVwHXZbWkVwTEr-2BfL EDQwBkBDjRh-2BkWVqyQm2f3d-2Bef4zZUIBnjpVYXylkOle6EzpMVu8131SJim0d58fiOkN2y5A1iE1 D5MlCXV20lzLlfjGMlHEWdx6Ltdt2f4zg3fhKK0JjHcC8hj4Ohk2EtgqrL-2FGldCJN0gTHVzBjrIagJ sei0rS98gCNK70js3fof8juUDeMX8E2EGX-2F36mfSo49w4J0aVUZjnJ-2B2nXKj2V442s8VTSTDyNlG NiW-2FPPxY-2B1PDI-2FVgN4-2FYceGnZjgX0JQvPjSuJs4ufsB2vQKimKkk-2BBEzRLt4k8mG-2F5Vf qYSkNk4ets7l8p-2BdO2k7lmJbl4JCeO-2F-2FLVs5vLJKBBmgNhh84hp5nz-2FPhZmpJBQ-2F-2Boi5 z34vIXYXwU8YZOj9RSgKx22HGvD5QBPbmrm34dsbXTXF1bzbaVPJctVPjFCS5GOvFra0QlOvlBtR49Fc D8YjvMyZ1BruP197Mp9GE6xxZmswG-2FWobNyfUbrVvheTnE14iFMZ0GJM9KVkYPqJH3khia96hl8Dri E47wgsc-3DC2YR_vDhyrByJyj9jzFVVCWkYCyH7bVvEfMregjh-2BpoxPY3IbooADNI6481DRg1e8r5X pAD4P2U42d84V2Uidyw20J-2FOI-2FSmPrBXnP1ntpA1WxIW-2FbFTKM-2BcFm-2Fuk-2FZJJHgNnHR5 C2WQvX1qXI8dOsqdoBnlTq-2B5fpvtBTTquROo3YGoC4Lj3wiAppZa3alIzhmAe8UX7aNQG-2FjEI78S KhQMJYixxGCLM-2F1qydbAR85QlDiS9J9s3tntwRs23cp25OwgIy8trnrxkxIsoMfwEbXuFFTE7UjojZ xucZACCl6Ut9M5VjXBGNijWor-2Bve0j-2BRip02fU6I-2BqQF5bI25sWSVmaLtziqJdqU7kWam5nyqd oy3Egb73VR7BCPRa6AnO3bL-2Bw-2Bx1rvu1O-2FtkQ9pBoLJKa7A-3D-3D) Bildzeile: Trina Solar wurde zum sechsten Mal in Folge als Top-Performer ausgezeichnet. Bildquelle: Trina Solar

Über Trina Solar Trina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Solarener gie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und entwickelt eigene intelligente PV- Lösungen für Großkraftwerke sowie Lösungen für Gewerbe- und Wohngebäude, Energie speichersysteme und Photovoltaikmodule. Als weltweit führender Anbieter von inte grierten Solarenergielösungen nimmt Trina Solar auch im Bereich Energie-IoT (Int ernet der Dinge) eine Vorreiterrolle ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gese tzt, in diesem neuen und aufstrebenden Sektor weltweit führend zu werden. Weiter e Informationen unter: http://www.trinasolar.com (http://link.mediaoutreach.melt water.com/ls/click?upn=QA0VmfY3T0To4bDbZAwNnBNKvo9-2BBylA1qpIGXyJFVohDjkCYdFUAek hIeohUMsLF032_vDhyrByJyj9jzFVVCWkYCyH7bVvEfMregjh-2BpoxPY3IbooADNI6481DRg1e8r5Xp AD4P2U42d84V2Uidyw20J-2FOI-2FSmPrBXnP1ntpA1WxIW-2FbFTKM-2BcFm-2Fuk-2FZJJHgNnHR5C 2WQvX1qXI8dOsqdoBnlTq-2B5fpvtBTTquROo3YGoC4Lj3wiAppZa3alIzhmAe8UX7aNQG-2FjEI78SK hQMJYixxGCLM-2F1qydbAR85QlDiSzzu9-2B8TroPpCM45tfQ4i5zdZAq118wUi2y4mP30wD2rWLIRQz lKAqsX-2BJR-2FOfUaSco3-2BE0PaIFRMxB2mJy4eNRSWhuaNYUcBLkqyVfAchvs03YItFi-2FWXDqSu vvBCkbeDrRNQmfPs04GtTB6j7A043tJikix5DKpYAz-2Fr0EDJcA-3D-3D).

Kontakt:

Pressekontakt:



Trina Solar Europe

Michael Katz

+49 89 12284 9260

michael.katz@trinasolar.com