VKG / AECA

10 Jahre Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen

Positive Bilanz an der Jahresversammlung

Bern (ots)

Die Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG) blickt im Juni 2026 auf ihr 10-jähriges Bestehen zurück. Im Gastgeberkanton Appenzell Ausserrhoden kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Behörden, Feuerwehr, Prävention und Versicherung zusammen, um die Erfolgsgeschichte des schweizerischen Gebäudeversicherungssystems zu würdigen.

Seit 10 Jahren setzt sich die VKG für den bewährten dreifachen Schutz ein: Prävention, Intervention und Versicherung. Dieses System schützt Menschen, Gebäude und Existenzen - solidarisch, effizient und nachhaltig. Gerade in Zeiten zunehmender Naturgefahren zeigt sich die Bedeutung der Kantonalen Gebäudeversicherungen (KGV). Ereignisse wie die Hagelzüge in Luzern und Zug im Sommer 2021 oder das Starkwindereignis in La Chaux-de-Fonds 2023 haben die öffentliche Aufmerksamkeit auf das KGV-System gelenkt. Die Vorteile eines starken Service Public wurden dabei erneut sichtbar. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern engagiert sich die VKG auf nationaler Ebene für tragfähige Lösungen. Im Fokus stand zuletzt unter anderem die Finanzierung von Gebäudeschäden bei Erdbeben.

Die langjährigen Investitionen der KGV in die Prävention zahlen sich aus. Trotz mehrerer Naturereignisse entstanden in den KGV-Kantonen zuletzt nur geringe Gebäudeschäden. Dies bestätigt die Wirksamkeit der gemeinsamen Präventionsarbeit. Die Prävention ist ein wichtiger Pfeiler im Gebäudeversicherungssystem und minimiert Schäden. Mit dem Lernangebot "Element Hero" für Schulklassen sensibilisiert die VKG gemeinsam mit ihren Mitgliedern auch junge Menschen für Feuer- und Naturgefahren. Damit fördert sie das Verständnis für diese Risiken im Alltag.

Die VKG dankt ihren Mitgliedern sowie den zahlreichen Partnerorganisationen für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Jahresversammlung in Heiden bot Gelegenheit, auf das Erreichte zurückzublicken und gemeinsam die Zukunft des Gebäudeversicherungssystems zu gestalten.

www.vkg.ch/jubilaeum-vkg