Das Restaurant Stucki von Tanja Grandits kann geplantes Bauprojekt umsetzen. Die Baubewilligung wurde erteilt.

Das Restaurant Stucki von Tanja Grandits in Basel (19 Punkte Gault&Millau, zwei Michelin-Sterne) kann das geplante Bau- und Sanierungsprojekt umsetzen. Der Betrieb bleibt bis Ende Juni regulär geöffnet, ab Juli nur noch abends, bevor die Komplettsanierung beginnt. Die Wiedereröffnung ist für November 2027 geplant.

Organisation während der Bauzeit

Mit der erteilten Baubewilligung ist der formale Rahmen für das Bau- und Sanierungsprojekt des Restaurants Stucki in Basel gegeben. Der Restaurantbetrieb läuft vorerst weiter: Bis Ende Juni ist das Restaurant regulär geöffnet, von Anfang Juli bis Ende September ausschliesslich abends, ausser am Samstag, da wird das Restaurant mittags wie abends geöffnet sein.

Anschliessend beginnt die Komplettsanierung, währenddessen der Betrieb auf dem Bruderholz vollständig eingestellt wird. Die Wiedereröffnung ist für November 2027 vorgesehen.

Perspektiven für Mitarbeitende während der Schliessungsphase

Während der baubedingten Betriebspause werden neue Projekte vorangetrieben. Mit den rund 50 Mitarbeitenden werden derzeit individuelle Gespräche geführt. Ziel ist es, auf die jeweiligen persönlichen Situationen einzugehen sowie Anliegen und Bedenken im Zusammenhang mit dem Bauprojekt und der Betriebsschliessung auf dem Bruderholz sorgfältig aufzunehmen und zu klären.

«Aktuell erarbeiten wir Konzepte, um unseren Mitarbeitenden sowohl während als auch nach der Schliessungsphase weiterhin eine berufliche Perspektive bieten zu können. Dazu prüfen wir unter anderem die Weiterentwicklung unseres Standorts in der Basler Innenstadt, einschliesslich der Fortführung des Shops sowie eines gastronomischen Angebots. Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und stehen in engem, persönlichem und kontinuierlichem Austausch mit unseren Mitarbeitenden», sagt Tanja Grandits.

Über konkrete Projekte wird informiert, sobald entsprechende Konzepte vorliegen.

Restaurant Schlüssel bleibt geöffnet

Das zweite Restaurant von Tanja Grandits, das Restaurant Schlüssel in Oberwil BL, ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und bleibt regulär geöffnet.

Hinweis zum Bauprojekt

Das Bauprojekt umfasst eine Manufaktur für Eigenprodukte, eine Schulungsküche, Aufenthaltsräume für Mitarbeitende sowie zusätzliche Lagermöglichkeiten. Zudem werden bestehende Gebäudeteile saniert und die Infrastruktur angepasst.

Über TANJA GRANDITS / Restaurant Stucki

Tanja Grandits, eine der renommiertesten Köchinnen der Schweiz, hat sich mit dem Restaurant «Stucki» in Basel ihre Welt erschaffen – ein Ort voller Aromen, Genuss und Herzlichkeit. Mit ihrer Fähigkeit, ihrer Intuition zu folgen und dabei Gäste, Mitarbeitende und Berufskolleginnen und -kollegen gleichermassen zu begeistern, prägt sie die Spitzengastronomie auf besondere Weise.

Seit 2001 ist Tanja Grandits selbstständig und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Sie führt heute ein Unternehmen mit über 50 Mitarbeitenden und vereint ein Fine-Dining-Restaurant, Feinkostladen und Catering-Service unter einem Dach. Ihr feines Gespür für Geschmack und Trends sowie ihr positives Lebensgefühl machen sie und ihr Team zu einem Aushängeschild der Schweizer Gastronomie.

Für ihre herausragenden Leistungen wurde Tanja Grandits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als «Koch des Jahres» in den Jahren 2014 und 2020 von Gault&Millau. Mit beeindruckenden 19 Punkten im Gault&Millau und zwei Michelin-Sternen zählt das «Stucki» zu den besten Restaurants der Schweiz. Neben ihrer Tätigkeit in der Küche widmet sich Grandits auch dem Schreiben – ihr jüngstes Buch «Einfach Tanja» spiegelt ihre ganz persönliche Philosophie und Leidenschaft für kreatives Kochen wider.

