Erfolgreiche Durchführung der zweiten «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism»

Die zweite «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism» vom 26. August 2025 war ein voller Erfolg. Mit hochkarätigen Referent:innen, spannenden Inhalten und über 300 Teilnehmenden bot die Plattform wertvolle Impulse und Raum für Austausch – weit über klassische Tourismusthemen hinaus. Die nächste Austragung findet am 27. August 2026 im Circle Convention Center am Flughafen Zürich statt.

Mit der «Zürich Experience» hat Zürich Tourismus einen Kongress etabliert, der dort ansetzt, wo herkömmliche Fachtagungen oft enden: bei den grossen Fragen der Zukunft. Im Fokus standen Themen, die den Tourismus – insbesondere den Städtetourismus – in den kommenden Jahren prägen werden: Was macht Städte langfristig attraktiv? Wie verändern sich internationale Reiseströme im Zuge des demografischen Wandels? Welche Chancen und Risiken bringt der rasante Fortschritt der Künstlichen Intelligenz? Und wie lassen sich nachhaltige Strategien entwickeln, wenn kurzfristige geopolitische und wirtschaftliche Turbulenzen die Planung immer wieder infrage stellen?

Impulse dazu lieferten Persönlichkeiten, die den Diskurs weit über den Tourismus hinaus mitgestalten. Philosoph Richard David Precht eröffnete mit einer weiten Perspektive auf Chancen und Risiken der KI. Zukunftsforscher Joël Luc Cachelin zeigte Szenarien für resiliente Städte, in denen Kultur, Architektur und Design zu Erlebnisachsen verschmelzen. Longevity-Expertin Anna Erat und UBS-Spezialistin Veronica Weisser beleuchteten die Folgen des demografischen Wandels für Reisen und Gesundheitstourismus. Und Rahul Sahgal, CEO der Swiss-American Chamber of Commerce, illustrierte am aktuellen Zollstreit zwischen den USA und der Schweiz exemplarisch, wie wichtig Resilienz, Flexibilität und vorausschauendes Handeln für Tourismus und Wirtschaft sind. Zwischen Keynotes, Breakout-Sessions und internationalen Beiträgen entstand so ein lebendiger Raum für Debatten, Begegnungen und neue Perspektiven – genau das, was der Städtetourismus von morgen braucht.

Ein Kongress mit Weitblick

Für Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus, war entscheidend, dass die Veranstaltung über den Tellerrand hinausblickte: «Wir wollten nicht nur die grossen Fragen aufwerfen, sondern auch gemeinsam nach Lösungen suchen. Die «Zürich Experience» ist kein klassischer Branchentreff, sondern ein Forum, das neue Perspektiven für den Tourismus von morgen eröffnet.»

Auch Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, unterstrich die Vielfalt des Programms: «Unser Anspruch ist es, die «Zürich Experience» als Plattform für Innovation und Austausch im Städtetourismus zu etablieren. Dazu bringen wir Fachleute aus Tourismus, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um gemeinsam den urbanen Tourismus der Zukunft zu gestalten.»

Ausblick: Nächste Ausgabe findet am 27. August 2026 statt

Die dritte «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism» findet am 27. August 2026 erneut im Circle Convention Center am Flughafen Zürich statt. Sie wird erneut aktuelle Trends sowie Entwicklungen im Tourismussystem aufgreifen und vertiefen. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Über Zürich Tourismus Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Wir engagieren uns dafür, dass Zürich als nachhaltige und lebenswerte Premiumdestination mit Ferienqualität wahrgenommen wird.

Kontakt Zürich Tourismus Michael Müller, Corporate Communications & Mediensprecher Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich T +41 44 215 40 13 michael.mueller@zuerich.com zuerich.com, #visitzurich