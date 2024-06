VKG / AECA

Neuer Präsident für die Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG)

Bern (ots)

Die Mitgliederversammlung der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG) hat an der gestrigen Jahresversammlung Serge Depallens zum neuen Präsidenten gewählt. Der 61-Jährige ist seit 2017 Direktor der Gebäudeversicherung des Kantons Waadt. Zuvor wirkte er im Verwaltungsrat des Interkantonalen Rückversicherungsverbands und Leitungsgremium des Schweizerischen Pools für Erdbebendeckung.

Serge Depallens übernimmt das Amt von Dr. Jean-Michel Brunner, Direktor der Gebäudeversicherung Neuenburg, der in den Vorstand der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) wechselt. Serge Depallens tritt die neue Aufgabe als VKG-Präsident am 1. Juli 2024 an. In seiner Hauptfunktion als Direktor bei der Gebäudeversicherung Kanton Waadt hat er in den letzten Jahren die Digitalisierung stark vorangetrieben. Zudem eröffnete unter seiner Leitung der neue hochmoderne Waadtländer Unternehmenssitz, in dem auch die Notrufzentralen sowie der Zivilschutz und der Führungsstab vereint sind. Diese kantonale Zentralisierung der Notfallstrukturen ist in der Schweiz einzigartig.

Die Digitalisierung und die Stärkung des solidarischen Systems der Kantonalen Gebäudeversicherungen (KGV) sind Serge Depallens als Präsident der Dachorganisation ein grosses Anliegen. Die VKG koordiniert insbesondere vier weitere Gemeinschaftsorganisationen IRV, PS, SPE sowie VKF. Mit der Feuerwehrkoordination Schweiz arbeitet die VKG eng zusammen. Gemeinsam unterstützen sie die KGV in ihrem Kernauftrag "Prävention, Intervention und Versicherung". Dank der optimalen Abstimmung der drei Aufgabenbereiche maximieren sie ihre Gesamtwirkung auf effiziente Weise. Deren Investitionen bilden ein starkes Schutzsystem für Gebäude und tragen langfristig zu vorteilhaften Prämien bei.