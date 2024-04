Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Generalversammlungen BVZ Holding und Matterhorn Gotthard Bahn 2024: Es geht steil bergauf

Die BVZ-Gruppe legte in allen Geschäftsfeldern zu und erwirtschaftete 2023 ein Rekordergebnis. Die Generalversammlungen der BVZ in Zermatt am 12. April und der MGBahn am 10. April genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats, darunter auch die vorgeschlagene Dividende für die Aktionärinnen und Aktionäre der BVZ von CHF 16 pro Aktie.

Die Generalversammlung der BVZ Holding AG stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Diese umfassten unter anderem den Jahresbericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung inkl. des erstmaligen Berichtes zu den nichtfinanziellen Belangen für das Geschäftsjahr 2023, die Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, die Wahlen für den Verwaltungsrat und den Dividendenbeschluss. Die 270 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre vertraten 118'076 Aktienstimmen und damit 59.85 Prozent des Aktienkapitals.

Dividende von CHF 16 und drei neue Verwaltungsratsmitglieder

Aufgrund der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung genehmigte die Generalversammlung die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 16 pro Aktie. Zudem wurden Verwaltungsratspräsident Patrick Z’Brun, Vizepräsidentin Carol Ackermann sowie Peter B. Arnold, Paul-Marc Julen und Christoph Ott in ihren Ämtern bestätigt. Neu wurden Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Dr. Carole Schmied-Syz und Matthias In-Albon in das Gremium gewählt. Brigitte Hauser-Süess stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Matthias In-Albon auch neuer Verwaltungsrat der Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGBahn)

Die MGBahn-Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten bei der Generalversammlung ebenfalls alle Anträge des Verwaltungsrates. Neben dem amtierenden Präsidenten Patrick Z’Brun wurden Markus Geyer, Brigitte Hauser-Süess, Christoph Ott und Diego Wellig wieder- sowie Matthias In-Albon neu gewählt.

N achhaltig weiter bergauf

«Es hat sich ausgezahlt, auch in schwierigen Zeiten an den Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen festgehalten zu haben», erläutert Verwaltungsratspräsident Patrick Z’Brun über die Rekordzahlen. «Wir haben ein grossartiges Angebotsportfolio in der alpinen Natur, waren zuversichtlich, dass es ein Nachholeffekt im Tourismus geben wird, und konnten uns immer auf das Engagement und die Flexibilität unserer Mitarbeitenden verlassen. Für die ausgezeichneten Zahlen gibt es also mehrere Gründe». Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gehen davon aus, dass die 2023 erreichten Ergebnisse mindestens gehalten werden können und dass ein solides Potenzial für eine weitere Zunahme des Betriebsertrags besteht. Negative Einflüsse, die beispielsweise durch geopolitische Verwerfungen oder wirtschaftliche Erschütterungen ausgelöst werden, können jedoch nie ausgeschlossen werden.

Die neuen Verwaltungsräte

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (1961) ist Rechtsanwältin und verfügt über einen Master of Business Administration des INSEAD. Sie war unter anderem Ministerin, Botschafterin und zuletzt Staatssekretärin beim SECO. Sie hat Mandate in verschiedenen Verwaltungsräten wie beispielsweise bei der Nestlé SA oder der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft inne und ist Mitglied des Stiftungsrates von Swisscontact.

Dr. Carole Schmied-Syz (1963), ist studierte Juristin. Sie verfügt zudem über ein Certificate of Advanced Studies in General Management for Board Members. Von 2000 bis 2005 war sie Verfassungsrätin des Kantons Zürich und Mitglied der Finanzkommission. Carole Schmied-Syz sitzt in verschiedenen Verwaltungs- und Stiftungsräten, unter anderem als Verwaltungsratspräsidentin der Privatbank Maerki Baumann Holding AG.

Der gebürtige Walliser Matthias In-Albon (1985) ist seit 2015 CEO der Bergbahnen Destination Gstaad. 2023 initiierte er die Projektentwicklung für alpine Gross-Photovoltaikanlagen im Saanenland und gründete mit weiteren Partnern die SolSarine AG. Matthias In-Albon ist Wirtschaftsingenieur und verfügt über einen Master of Sciene in Business Administration sowie einen Executive MBA in General Management. Neben seines Mandats im Verwaltungsrat der BVZ ist vorgesehen, dass Matthias In-Albon zusätzlich im Verwaltungsrat der MGBahn Einsitz nimmt.

