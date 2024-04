VKG / AECA

"Element Hero": neues Unterrichtsmaterial für Schulen

Bern (ots)

Spielerisch Prävention vermitteln: Das ist das Ziel von "Element Hero", dem neuen Unterrichtsmaterial für Schulen in der Schweiz. Vermittelt werden die Themen Feuer und Brandverhütung in der Unterstufe sowie Wetter und Naturgefahren in der Mittelstufe. Das Angebot ist eine Initiative der Kantonalen Gebäudeversicherungen und wird heute offiziell lanciert. Lehrpersonen sowie deren Schülerinnen und Schüler können ab sofort davon profitieren.

Das neue Unterrichtsmaterial "Element Hero" begleitet Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 12 Jahren über mehrere Schulstufen hinweg. Es führt altersgerecht an die vier Elemente Luft, Feuer, Erde und Wasser heran. Die Themen Feuer und Brandverhütung sind auf die Unterstufe, die Themen Wetter und Naturgefahren auf die Mittelstufe ausgerichtet.

Die Kantonalen Gebäudeversicherungen haben das Angebot in Zusammenarbeit mit diversen Expertinnen und Experten entwickelt. Es umfasst unter anderem Arbeitshefte und Experimentierkoffer. Ziel ist es, dass die Kinder lernen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und auf diese richtig zu reagieren.

Im Vordergrund stehen die Relevanz zum Alltag der Kinder, deren persönliche Erfahrungen und reale Ereignisse. Das Material erfüllt hohe didaktische Anforderungen, ist stark auf den Lehrplan 21 ausgerichtet und enthält keinerlei Produktwerbung. Das Angebot steht Lehrpersonen kostenlos zur Verfügung.

Prävention gehört zu den Kernaufgaben der Kantonalen Gebäudeversicherungen und wirkt schon im Kindesalter. Deshalb bauen die Kantonalen Gebäudeversicherungen ihr Engagement mit diesem neuen Präventionsangebot für Schulen weiter aus. "Element Hero" ergänzt bereits bestehende Massnahmen für Schulen einzelner Kantonaler Gebäudeversicherungen.

Mehr Informationen zum Präventionsangebot unter www.element-hero.ch