L'industrie peut respirer - à quel prix ?

Olten (ots)

Angestellte Schweiz se montre soulagé de la réduction des droits de douane américains, qui s'élevaient jusqu'à présent à 39 %. Cette décision apporte une bouffée d'air à l'industrie orientée vers l'exportation et améliore les perspectives pour des milliers d'emplois en Suisse.

Les droits de douane introduits cet été ont rapidement pesé sur l'industrie, entraînant une augmentation des coûts, une baisse des commandes et une incertitude croissante. La réduction qui vient d'être décidée est un signal important pour la stabilité et la sécurité de planification dans les entreprises.

Grâce à la baisse des droits de douane, l'industrie suisse regagne du terrain dans la concurrence internationale. Cela profite non seulement aux entreprises, mais aussi aux employé·es tout au long de la chaîne de valeur.

Nouvelle réalité dans le commerce mondial

Dans le même temps, cette évolution montre que la Suisse évolue de plus en plus dans une nouvelle réalité. Alors que d'autres pays ont déjà bénéficié d'accords douaniers par le passé, la Suisse n'a obtenu cet allègement que tardivement, et apparemment grâce à l'engagement direct de représentants économiques plutôt qu'à des négociations politiques.

Cela montre clairement qu'en tant que petite place économique ouverte, nous devrons à l'avenir défendre encore plus activement nos propres intérêts. " Si les avantages commerciaux ne peuvent être obtenus qu'au prix de promesses d'investissements à l'étranger, il y a un risque que la valeur ajoutée et les emplois s'expatrient progressivement ", déclare Laure Fasel, porte-parole d'Angestellte Schweiz.

Perspectives

La réduction des droits de douane est donc une mesure importante, mais ambivalente : elle apporte un soulagement à court terme, mais révèle également des faiblesses structurelles.

Angestellte Schweiz demande que la Suisse oriente sa politique d'implantation et sa stratégie économique extérieure de manière à garantir à long terme l'emploi, l'innovation et la force industrielle dans le pays. " Ce n'est que si l'économie et la politique agissent de concert que la Suisse pourra préserver sa base industrielle et s'imposer dans un environnement de plus en plus marqué par des enjeux géopolitiques ", souligne Fasel.

À propos d'Angestellte Schweiz

Angestellte Schweiz représente les intérêts d'environ 20 000 employé·es dans l'industrie. L'association s'engage en faveur de conditions de travail équitables, de la formation continue, de la sécurité sociale et d'une base industrielle forte en Suisse.

Contact:

Laure Fasel
Communication Angestellte Schweiz
laure.fasel@angestellte.ch, +41 44 360 11 28

Pierre Derivaz
Droit & partenariat social Angestellte Schweiz
pierre.derivaz@angestellte.ch, +41 44 360 11 52

