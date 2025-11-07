SWI swissinfo.ch

SWIplus, l'application destinée aux Suisses de l'étranger développée par SWI swissinfo.ch, remporte l'argent dans la catégorie " Customer Experience " aux " Best of Swiss Apps Awards 2025 "

Berne (ots)

L'application SWIplus s'adresse à plus de 826 000 Suisses établis hors du pays et propose quotidiennement des actualités, des analyses, des vidéos et des podcasts en lien avec la Suisse. Les utilisateur·rice·s peuvent personnaliser leur fil d'actualité, sélectionner leurs thématiques prioritaires et accéder aux contenus dans plusieurs langues.

L'un des axes forts de cette évolution concerne le multilinguisme étendu : une personne utilisant l'application en anglais peut, par exemple, regarder le " Tagesschau " en allemand ou écouter un podcast en français. Les contenus indisponibles dans la langue principale choisie sont automatiquement affichés dans la seconde langue sélectionnée. L'application combine ainsi la diversité linguistique du pays avec les besoins d'une communauté globale fortement connectée.

" SWIplus est un lieu de rencontre numérique pour la Cinquième Suisse, clair, multilingue, personnalisable et proche du pays. Grâce à une orientation cohérente vers les besoins des utilisateur·rice·s, une réelle valeur ajoutée est créée pour la communauté internationale ", explique Ladina Luppi da Silva, responsable Marketing et Partenariats chez SWI swissinfo.ch.

Reconceptualisation orientée vers les besoins des utilisateur·rice·s

Le développement de la nouvelle version de l'application a été réalisé en collaboration avec l'agence bernoise " Apps with Love ", selon une approche centrée sur l'usage. Les besoins des Suisses de l'étranger - disposer d'un aperçu fiable de l'actualité pertinente en Suisse, accéder à une offre linguistique diversifiée et bénéficier d'un accès personnalisable aux contenus complémentaires de SRF, RTS et RSI - ont constitué le coeur du projet.

La version optimisée de l'application SWIplus est disponible gratuitement depuis le 11 mars 2025 pour Android et iOS.

