Pistor: Silvan Odermatt à la tête des finances

Le grossiste Pistor a nommé Silvan Odermatt Chief Financial Officer (CFO), pour une entrée en fonction en 2026. Âgé de 44 ans, Silvan Odermatt est un expert financier reconnu. Également membre de la direction, il contribuera au développement de Pistor. M. Odermatt remplace Peter Steinmann, qui quitte la direction à sa propre demande, après 12 ans à ce poste. M. Steinmann reste chez Pistor pour gérer les projets stratégiques.

Silvan Odermatt est le nouveau Chief Financial Officer (CFO) du groupe d'entreprises Pistor: à partir du 1er janvier 2026, il dirigera les départements Finances, Droit, Compliance et Gestion de la qualité. Silvan Odermatt a travaillé en Suisse et à l'étranger. À son dernier poste, il a assumé le rôle de codirecteur et CFO de Hapimag, société prestataire de logements de vacances. "Silvan Odermatt dispose d'une expertise hautement qualifiée et d'une longue expérience de direction; il sait mener une réflexion stratégique", se félicite Daniel Eichenberger, président du Conseil d'administration de Pistor, lorsqu'il explique le choix du Conseil d'administration. Âgé de 44 ans, le nouveau CFO est titulaire d'un diplôme en droit des affaires et d'un Executive MBA de l'IMD Lausanne, est expert-comptable diplômé et Chartered Financial Analyst (CFA). "Avec Silvan Odermatt, Pistor se dote d'un manager pragmatique, aux vastes compétences. Nous nous réjouissons de cette collaboration", confie M. Eichenberger.

Peter Steinmann à une nouvelle fonction

Le directeur financier actuel, Peter Steinmann, a occupé différentes fonctions chez Pistor depuis plus de 30 ans, dont 12 ans au sein de la Direction. En vue de son prochain départ à la retraite et afin d'assurer une transition en douceur, M. Steinmann quittera la Direction fin 2025 et se verra confier la gestion des projets stratégiques. Daniel Eichenberger, président du Conseil d'administration, ne tarit pas d'éloges à son sujet: "Nous tenons d'ores et déjà à remercier Peter Steinmann pour son engagement sans faille. Il a fortement marqué l'évolution de Pistor et laisse derrière lui une assise financière extrêmement saine, sur laquelle nous poursuivrons le développement de notre entreprise." Pistor s'est notamment fixé pour objectif d'optimiser sa chaîne d'approvisionnement, d'apporter d'autres avantages à sa clientèle et de conquérir différents marchés. Ainsi, le grossiste approvisionne aussi bien les boulangeries que la gastronomie et le marché de la santé en produits Food et Non-Food et en consommables médicaux.