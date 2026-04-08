Pistor Holding Genossenschaft

Pistor steigert Umsatz auf 858 Millionen Franken

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Rothenburg (ots)

Die Rothenburger Grosshändlerin Pistor wuchs im Geschäftsjahr 2025 um 3,7%. Treiber war die Belieferung der Gastronomie, welche Pistors umsatzstärkstes Geschäftssegment ist. Das Bäckerei-Confiserie-Segment blieb stabil. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 26,2 Millionen Franken. Dieser dient dem Ausbau der logistischen und digitalen Infrastruktur.

Die Bäckerei-, Gastronomie- und Gesundheitsmarkt-Zulieferin Pistor konnte ihr letztes Geschäftsjahr zufriedenstellend abschliessen: Mit 857,8 Millionen Franken lag der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,7% höher. Während sich das Geschäft mit Bäckereien-Confiserien um 1,3% steigerte, erwirtschaftete Pistor mit der Versorgung von Gastronomiebetrieben 5,8% mehr Einnahmen. Damit macht die Gastronomie 54% des Gesamtumsatzes aus. Pistor-CEO Patrick Lobsiger zeigt sich mit dem Resultat zufrieden: "Wir haben unsere Wachstumsziele erreicht und konnten uns finanziell stabil entwickeln. Indem wir auf unterschiedliche Geschäftsfelder setzen, schaffen wir eine breit abgestützte Basis für die Zukunft." Eines dieser Geschäftsfelder ist der B2B-Online-Marktplatz Mercanto, der deutlich an Schwung aufnimmt. So stehen inzwischen 77'000 Artikel verschiedenster Food- und Non-Food-Anbieter im Angebot - ein Plus von 47'000 gegenüber dem Vorjahr. "Pistors Erfolg basiert auf einer hocheffizienten Lieferkette, unserer Zuverlässigkeit und auf digitaler Innovation", so Lobsiger. "Da wir in allen Belangen stetig Fortschritte machen, schauen wir zuversichtlich in die Zukunft."

Investitionen in Infrastruktur beeinflussen Gewinn

Pistor investiert seit mehreren Jahren in ihre logistische und digitale Infrastruktur. Im 2025 hat die Grosshändlerin eine neue Verteilzentrale in Sennwald eröffnet, von der aus sie die Ostschweizer Kundschaft effizienter, schneller und nachhaltiger beliefern kann. Ausserdem wurden am Hauptsitz in Rothenburg das Kleinteilelager modernisiert, die Dächer grossflächig mit Solarpanels bestückt, sieben neue Elektrolastwagen in die Flotte aufgenommen und mehrere Software-Projekte umgesetzt. Die entsprechenden Aufwände hatten Auswirkungen auf den Gewinn: Er lag mit 26,2 Millionen Franken leicht unter dem Vorjahr (26,8 Millionen Franken). "Dank unserer genossenschaftlichen Struktur können wir als Unternehmen langfristig denken und handeln", unterstreicht Patrick Lobsiger. "Wir reinvestieren unsere Erträge in den Ausbau unserer Kundenvorteile. Genau das macht Pistor langfristig erfolgreich."