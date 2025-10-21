Pistor Holding Genossenschaft

Pistor: Silvan Odermatt wird neuer Finanz-Chef

Die Grosshändlerin Pistor ernennt Silvan Odermatt ab 2026 zum Chief Financial Officer (CFO). Der 44-Jährige gilt als ausgewiesener Finanzexperte und soll als Geschäftsleitungsmitglied Pistors Weiterentwicklung mit vorantreiben. Odermatt ersetzt Peter Steinmann, welcher nach 12 Jahren auf eigenen Wunsch hin aus der Geschäftsleitung austritt. Er bleibt dem Unternehmen für strategische Projekte erhalten.

Silvan Odermatt ist der neue Chief Financial Officer (CFO) der Pistor Firmengruppe: Ab 1. Januar 2026 wird er die Abteilungen Finanzen, Recht, Compliance und Qualitätsmanagement leiten. Nach beruflichen Stationen im In- und Ausland war Silvan Odermatt zuletzt als Co-Geschäftsleiter und CFO des Ferienwohnungs-Anbieters Hapimag tätig. "Silvan Odermatt bringt hochqualifiziertes Expertenwissen, strategisches Denken und langjährige Führungserfahrung mit", erklärt Pistor-Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger den Entscheid des Verwaltungsrates. Der 44-jährige verfügt über einen Studienabschluss in Wirtschaftsrecht sowie über einen Executive MBA des IMD Lausanne, ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer und Chartered Financial Analyst (CFA). "In Silvan Odermatt gewinnt Pistor eine bodenständige Führungspersönlichkeit mit ausgesprochen breitem Leistungsausweis. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", so Eichenberger.

Peter Steinmann in neuer Funktion

Der aktuelle Finanzleiter Peter Steinmann ist bereits über 30 Jahre in verschiedenen Funktionen für Pistor tätig, davon 12 Jahre in der Geschäftsleitung. Im Hinblick auf seine nahende Pensionierung und um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, tritt Steinmann per Ende 2025 aus der Geschäftsleitung aus und übernimmt die Führung strategischer Projekte. Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger lobt: "Wir möchten Peter Steinmann schon jetzt für seinen grossen Einsatz danken. Er hat Pistor entscheidend mitgeprägt und hinterlässt eine kerngesunde finanzielle Basis, auf die wir die Weiterentwicklung unseres Unternehmens stützen." Unter anderem setzt sich Pistor zum Ziel, ihre Lieferkette zu optimieren, weitere Kundenvorteile zu schaffen und verschiedene Märkte zu bespielen. So beliefert die Grosshändlerin nebst Bäckereien auch die Gastronomie sowie den Gesundheitsmarkt mit Lebensmitteln, Non-Food-Produkten und Medizinalverbrauchsartikeln.

