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VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Über 25 300 Menschen setzen ein klares Signal gegen den erzwungenen Autobahn-Ausbau

Über 25 300 Menschen setzen ein klares Signal gegen den erzwungenen Autobahn-Ausbau
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Mit ihren Unterschriften fordern mehr als 25 300 Menschen Bundesrat und Parlament auf, den Willen der Stimmbevölkerung zu respektieren und endgültig auf weitere Autobahn-Ausbauten zu verzichten. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz hat heute die Unterschriften für den Appell «Nein bleibt Nein» bei der Bundeskanzlei eingereicht. Der Appell unterstreicht den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen die undemokratische Autobahn-Zwängerei und gegen eine Verkehrspolitik von gestern.

Für den VCS ist klar: Das Nein der Stimmenden zum Autobahn-Ausbau im November 2024 war ein unmissverständlicher Entscheid. «Trotzdem will der Bundesrat mit seiner Vorlage ‹Verkehr ’45›, die demokratisch abgelehnten Autobahnprojekte erneut aufnehmen und Milliarden in zusätzliche Strassenkapazitäten lenken. Das ist klimapolitisch verantwortungslos und demokratiepolitisch höchst problematisch», sagt VCS-Co-Präsidentin Jelena Filipovic.

Statt weiter auf Beton und mehr Verkehr zu setzen, braucht die Schweiz Investitionen in eine zukunftsfähige Mobilität. Priorität haben der öffentliche Verkehr, sichere Velo- und Fusswege sowie die bessere Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Nur so lassen sich Mobilitätsbedürfnisse wirksam, flächeneffizient und umweltverträglich bewältigen.

Mit dem Appell «Nein bleibt Nein» senden Tausende Menschen eine klare Botschaft nach Bundesbern und bekräftigen das Verdikt vom November 2024: Nein zur undemokratischen Autobahn-Zwängerei. Der VCS wird die Details der Vernehmlassungsvorlage «Verkehr ‘45» nun genau prüfen und sich im weiteren Verfahren dezidiert einbringen.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

  • Jelena Filipovic, Co-Präsidentin VCS Schweiz, 079 289 06 41
  • Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch
Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt.
Weitere Informationen:  www.verkehrsclub.ch
VCS Verkehrs-Club der Schweiz | Aarbergergasse 61 | Postfach | 3001 Bern
Medienstelle 079 708 05 36 |  medien@verkehrsclub.ch
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