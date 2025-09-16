vpod Schweiz / ssp

Medieneinladung: Pressekonferenz zur Kundgebung des Gesundheitspersonals am 22. November 2025

Das Bündnis Gesundheitspersonal lädt Sie zur Medienkonferenz ein:

Donnerstag, 18. September, 10.00 Uhr im Hotel Bern, Zeughausgasse 9, Bern

Sehr geehrte Medienschaffende

Unter dem Motto «Gesundheitsversorgung: Das sind wir für euch», «La Santé, c’est nous pour vous», «La Sanità siamo noi per voi» ruft das Bündnis Gesundheitspersonal zu einer nationalen Kundgebung für eine sichere Gesundheitsversorgung, angemessene Arbeitsbedingungen und die Umsetzung der Pflegeinitiative auf. Aufgerufen sind nebst den Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen auch die breite Bevölkerung und alle, die unsere Sorge um das Gesundheitswesen teilen.

Es ist 5 nach 12: Trotz Annahme der Pflegeinitiative vor 4 Jahren sinkt das Gesundheitswesen immer tiefer in die Krise: Das Gesundheits- und Pflegepersonal leistet immer mehr, viele sind überlastet, brennen aus und verlassen ihren Beruf. Dies gefährdet die Gesundheitsversorgung der breiten Bevölkerung. Doch das Ruder kann noch herumgerissen werden: Einen grossen Schritt können die Nationalrätinnen und Nationalräte im Dezember machen, wenn sie über die zweite Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative debattieren.

An der Medienkonferenz erläutern Mitglieder der Organisationen des Bündnisses Gesundheitspersonal, weshalb sie die Kundgebung unterstützen und am 22. November auf die Strasse gehen. Es sprechen:

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin SBK

Marie Odilie Heim, Pflegefachfrau (Vpod)

Severin Baerlocher, Präsident VSAO

Monika Antenen, Pflegeassistentin (Unia)

Eric Girodet, Pflegefachmann (SCIV)

Nico Fröhli, Branchenverantwortlicher Syna

Sie alle stehen nach der Medienkonferenz für Interviews zur Verfügung.

Sind Sie an der Medienkonferenz interessiert, können in Bern aber nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns bitte im Voraus.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Rückfragen:

Yvonne Ribi, SBK, 079 830 48 50 (Deutsch, Französisch)

Beatriz Rosende Carobbio, Vpod, 076 308 52 18 (Französisch, Italienisch)

Samuel Burri, Unia, 078 892 10 95 (Deutsch, Französisch)

Nico Fröhli, Syna, 044 279 71 27 (Deutsch, Französisch)

Philipp Thüler, VSAO, 076 527 09 07 (Deutsch, Französisch)

Barbara Pfister, SCIV, 076 432 40 59 (Französisch, Deutsch)

Xavier Daniel, OCST, 079 800 22 56 (Italienisch, Französisch)

Reto Wyss, SGB, 079 740 99 84 (Deutsch, Französisch, Italienisch)

Thomas Bauer, Travail.Suisse, 077 421 60 04 (Deutsch, Französisch)

