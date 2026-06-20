VCS Verkehrs-Club der Schweiz

VCS-Delegiertenversammlung mit Ersatzwahlen und einem klaren Bekenntnis gegen neue AKW

An ihrer jährlichen Versammlung haben die Delegierten des VCS Verkehrs-Club der Schweiz am Samstag im Kloster Ilanz (GR) getagt. Im Zentrum standen die Bestätigungs- und Ergänzungswahlen für den Zentralvorstand. Mit Blick auf die jüngsten politischen Beschlüsse bekräftigte die Verbandsleitung ihre Haltung hinsichtlich neuer AKW: der VCS wird das Referendum gegen diesen Fehlentscheid unterstützen.

Im Rahmen der Erneuerungswahlen für den Zentralvorstand haben die 65 VCS-Delegierten das bisherige Co-Präsidium Jelena Filipovic (BE) und David Raedler (VD) bestätigt; ebenso wurde Vize-Präsident Thomas Ruckstuhl (TI) wiedergewählt. Auch die übrigen Zentralvorstandsmitglieder Evelyne Bezat-Grillet (VS), Heinz Flück (SO), Raphael Fuhrer (BS), Isabelle Pasquier-Eichenberger (GE), Michael Töngi (LU) und Brenda Tuosto (VD) wurden im Amt bestätigt.

Der bisherige Vertreter des jungVCS Dominik Avdić tritt aus der strategischen Leitung des VCS aus und wird vom 25-jährigen Rui Bechtold aus Wil (SG) ersetzt. Ebenso wurde die Bündner Vertreterin Cristina Bitschnau gewählt, die auf Martin Perrez folgt.

Klares Bekenntnis des VCVS-Zentralvorstands gegen neue AKW

Aus aktuellem Anlass war überdies die AKW-Debatte von National- und Ständerat während der soeben abgeschlossenen Sommersession Thema. Für den Zentralvorstand des VCS ist klar: die Aufhebung des AKW-Bauverbots ist inakzeptabel. Dieses Verbot wurde im Rahmen der ausgewogenen Energiestrategie 2017 demokratisch beschlossen. Eine Aufhebung dessen ist unnötig und falsch. Stattdessen braucht es verlässlichen Strom aus erneuerbaren Quellen, kombiniert mit Energieeffizienz und einem umfassenden Netzausbau.

Mit dem jüngsten Parlamentsbeschluss wird der extremen Blackout-Initiative nun ein indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt, der in den zentralen Punkten die Anliegen der Initiative 1:1 übernimmt. Der VCS wehrt sich entschieden gegen diesen Fehlentscheid. Er wird darum das angekündigte Referendum gegen den AKW-Beschluss unterstützen und sich aktiv an der Unterschriftensammlung beteiligen.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Jelena Filipovic, Co-Präsidentin VCS Schweiz, 079 289 06 41

Stéphanie Penher, VCS-Geschäftsführerin, 079 711 19 15

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

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