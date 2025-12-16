VCS Verkehrs-Club der Schweiz

1. und 2. Klassen der Tagesschule Maschwanden ZH gewinnen «walk to school»-Wettbewerb

Noch nie haben sich so viele Schüler*innen und Klassen an den VCS-Aktionswochen «walk to school» beteiligt wie bei der diesjährigen 14. Ausgabe: 15 609 Kinder aus 796 Klassen nahmen am Wettbewerb teil – gewonnen hat die 1./2. Klasse der Tagesschule Maschwanden (ZH).

Ziel der Herbstaktion «walk to school» ist, den Schulweg zu Fuss bewusst zu erleben. Während zweier Wochen gingen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ihren Weg zur Schule so oft wie möglich zu Fuss. Jeder selbst zurückgelegte Schulweg zählte in der Wertung; zusätzliche Aufgaben rund um das Thema Mobilität verbesserten die Punktzahl der teilnehmenden Klassen.

Für den VCS Verkehrs-Club der Schweiz sind die Aktionswochen «walk to school» eine Erfolgsgeschichte: In den letzten Jahren konnte die Zahl der teilnehmenden Klassen ständig gesteigert werden. «Kinder erleben auf dem Schulweg Selbstständigkeit, Bewegung und sozialen Austausch», sagt Projektmitarbeiterin Lea Kaufmann. «‹walk to school› sensibilisiert Kinder und Lehrpersonen für Fragen der Verkehrssicherheit, vermittelt das richtige Verhalten im Strassenverkehr und regt dazu an, auf Elterntaxis zu verzichten. Der Schulweg wird so zum Lernraum, der weit über den Unterricht hinauswirkt.»

Im Rahmen der 14. Aktionswochen «walk to school» wurden Preise im Gesamtwert von 1500 Franken vergeben. Fünf Klassen erhielten Reka-Rail-Checks, die sie für kommende Klassenreisen einsetzen können. Zusätzlich wurde auch dieses Jahr ein Malwettbewerb zum Thema Schulweg ausgerichtet, an welchem sich 1213 Kinder beteiligten. Die sechs prämierten Zeichnungen werden auf der Website www.verkehrsclub.ch gezeigt.

