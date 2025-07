Passwork

Passwork führt 100% REST-API-Abdeckung ein und definiert die Automatisierung des Passwortmanagements für Unternehmen neu, während es sich zu einem umfassenden Secrets Manager entwickelt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Passwork, der führende Anbieter für selbstgehostetes Passwortmanagement für Unternehmen, hat Passwork 7 vorgestellt, das eine vollständige REST-API-Abdeckung, CLI-Tools und Python-Connectoren umfasst. Dieses Update ermöglicht es Organisationen, Workflows zu automatisieren, nahtlos mit Unternehmenssystemen zu integrieren und die betriebliche Effizienz zu steigern – und das alles bei vollständiger Kontrolle über sensible Daten.

"Passwork 7 markiert einen entscheidenden Schritt in unserer Weiterentwicklung, indem es Passwort- und Secrets-Management in einer einheitlichen Lösung kombiniert," sagte Alex Muntyan, CEO von Passwork. "Indem wir beide Funktionen zum Preis eines traditionellen Passwortmanagers anbieten, liefern wir Unternehmen weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert und eine herausragende Funktionalität. Zudem bleibt unsere Total Cost of Ownership (TCO) 30 % niedriger als die TCO der Mitbewerber, was sowohl Effizienz als auch Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Anwendungsfälle für Unternehmensumgebungen

Automatisierte Verwaltung von Anwendungs-Passwörtern

Die REST-API ermöglicht es Anwendungen, Passwörter dynamisch abzurufen, zu aktualisieren und zu verwalten – ohne menschliches Eingreifen. Dies reduziert Fehler und steigert die Effizienz.

Beispiel: Eine Webanwendung ruft automatisch Zugangsdaten ab, um sich mit Datenbanken oder externen APIs zu verbinden.

DevOps- und CI/CD-Integration

Die REST-API gewährleistet eine sichere Verwaltung von Secrets in CI/CD-Pipelines, während CLI-Tools und Python-Connectoren die Integration und das Scripting vereinfachen.

Beispiel: Während der Bereitstellung ruft Kubernetes Zugangsdaten über die API ab, während CLI-Befehle die Tokenrotation in der Pipeline steuern.

Aktivitätsüberwachung und Auditing

Die REST-API bietet Zugriff auf Logs für Echtzeitüberwachung und Anomalieerkennung, wodurch die Sicherheitskonformität gestärkt wird.

Beispiel: Sicherheitssysteme analysieren API-Logs, um ungewöhnliche Nutzungsmuster von Passwörtern zu identifizieren.

Integration mit Unternehmensanwendungen

Die REST-API integriert Passwortmanagement mit ERP-, CRM- und anderen Systemen, während Python-Connectoren Entwicklern leistungsstarke Skripting-Fähigkeiten für nahtlose Abläufe bieten.

Beispiel: Ein Python-Skript aktualisiert Zugangsdaten in mehreren Systemen dynamisch mithilfe der Passwork-API-Connectoren.

CLI-Tools für erweiterte Interaktionen

CLI-Tools ermöglichen IT-Teams die Automatisierung wiederholender Aufgaben, die Verwaltung von Tresoren und die Steuerung von Berechtigungen direkt über die Kommandozeile, wodurch die Produktivität gesteigert und manueller Aufwand reduziert wird.

Beispiel: Die Batch-Erstellung von Passwort-Tresoren und die automatisierte Aktualisierung von Berechtigungen werden innerhalb von Sekunden mithilfe von CLI-Befehlen durchgeführt.

Python-Connectoren für nahtlose Integration

Python-Connectoren vereinfachen die Integration mit Unternehmenssystemen und ermöglichen es Entwicklern, Skripte für API-Aufrufe zu schreiben und Workflows mit minimalem Aufwand zu automatisieren.

Beispiel: Ein Python-Skript synchronisiert Zugangsdaten sicher zwischen Passwork und einem Drittanbieter-ERP-System.

Verfügbarkeit von Passwork 7

Passwork 7, das neueste Update des führenden selbstgehosteten Passwortmanagers für Unternehmen, ist jetzt mit vollständiger REST-API-Dokumentation, CLI-Tools und Python-Connectoren über das Passwork-Portal verfügbar. Passwork bietet sichere, skalierbare und anpassbare Lösungen und gewährleistet vollständige Datenkontrolle und Compliance für Organisationen weltweit. Mit seiner erweiterten Funktionalität als Secrets Manager liefert Passwork unvergleichlichen Mehrwert, indem es zwei kritische Tools in einer kosteneffizienten Lösung für Unternehmen vereint. Weitere Informationen finden Sie unter passwork.pro.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2731659/Passwork_Logo.jpg