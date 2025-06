Ecobat

Ecobat schließt Verkauf des europäischen Batterievertriebsgeschäfts an Endless LLP ab

Dallas (ots/PRNewswire)

Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Batterierecycling, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seines europäischen Batterievertriebsgeschäfts an Endless LLP, eine in Großbritannien ansässige Private-Equity-Gesellschaft, bekannt.

Der Geschäftsbereich Batterievertrieb ist ein bedeutender Teil des europäischen Portfolios von Ecobat und liefert ein umfassendes Sortiment an Batterien für verschiedene Anwendungen, einschließlich Automobil-, Nutzfahrzeug-, Marine-, Freizeit- und Industrieanwendungen. Das Vertriebsunternehmen war maßgeblich an der Bereitstellung hochwertiger Energiespeicherlösungen in ganz Europa beteiligt, die von renommierten Marken wie Lucas, Exide, Varta und Rolls angeboten werden.

"Wir freuen uns, den Abschluss des Verkaufs des europäischen Batterievertriebs an Endless bekannt geben zu können", sagte Tom Slabe, Ecobat President & CEO. "Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu veräußern und uns stärker auf unsere Kernaufgabe, das nachhaltige Batterierecycling, zu konzentrieren. Ecobat wird weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, um den Wert für die Aktionäre über den Verkauf der Batteriedistributionssparte hinaus zu maximieren." Herr Slabe fügte hinzu: "Wir sind zuversichtlich, dass die Erfahrung und der strategische Ansatz von Endless den anhaltenden Erfolg des Batterievertriebsgeschäfts für unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten unterstützen werden."

Rothschild & Co fungierte als Finanzberater und White & Case als Rechtsberater von Ecobat bei dieser Transaktion.

Informationen zu Ecobat

Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat sich der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft verschrieben, indem es innovative Lösungen für Batterierecycling, Ressourcenrückgewinnung und Energiespeicherung anbietet. Der umfassende Ansatz von Ecobat gewährleistet einen verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Materialien, die für das moderne Leben unerlässlich sind.

Über Endless LLP

Endless ist eine vor 20 Jahren gegründete Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich, die seit langem in Unternehmen investiert, um Managementteams bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu unterstützen . Endless investiert derzeit 400 Millionen Pfund in seinen Fund V und unterstützt Buyouts und Übernahmen von größeren Konzernen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Mit Niederlassungen in London, Leeds und Manchester ist das Unternehmen darauf spezialisiert, die Transformation voranzutreiben, Wachstum zu ermöglichen und strategische Carve-outs durchzuführen, mit dem Ziel, nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Chelsey Berend Ecobat Press@Ecobat.com 1-888-317-4687 ext. 703

www.ecobat.com

