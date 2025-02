Designwerk Technologies AG

Designwerk Technologies AG senkt Listenpreise für mobile DC-Schnellladegeräte

Designwerk senkt Listenpreise für mobile DC-Schnellladegeräte um bis zu 32 Prozent

05.02.2025 – Der Schweizer Elektromobilitätsexperte Designwerk Technologies AG gibt eine deutliche Preissenkung für seine mobilen DC-Schnellladegeräte bekannt. Ab sofort werden die Listenpreise um bis zu 32 Prozent reduziert. Mit dieser Massnahme unterstützt das Unternehmen den beschleunigten Wandel hin zur Elektromobilität und senkt die preisliche Hürde beim Einstieg für batterieelektrische Antriebe.

Seit 2015 sind die mobilen DC-Schnellladegeräte von Designwerk Technologies eine feste Grösse in der Elektromobilitätslandschaft. Sie finden Einsatz bei Logistikern, Autohändlern, Fahrzeugherstellern und Eventveranstaltern – von Werkstätten und Entwicklungsabteilungen grosser Automobilhersteller bis hin zu Logistikarealen und Rennstrecken. Mit Ladeleistungen zwischen 22 und 88 Kilowatt bieten die Mobile Charger eine konstant hohe Performance und unterstützen alle gängigen Ladestandards, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Dank ihrer Kompaktheit und Mobilität sind sie flexibel einsetzbar und leicht zu manövrieren.

Ausbau der Ladeinfrastruktur wird günstiger

„Wir wollen den Wandel hin zur Elektromobilität beschleunigen. Mit der Preisreduktion möchten wir dazu beitragen, die Einstiegsschwelle für batterieelektrische Antriebe zu senken“, erklärt Thorben Maier, Leiter Vertrieb und Kundendienst Ladetechnik bei Designwerk. „Als Gesamtsystemanbieter mit Elektro-LKW im Portfolio profitieren wir selbst von niedrigeren Einstiegshürden für unsere Kunden.“

Optimierte Produktion und Skaleneffekte

Die Preissenkung wurde durch eine Reihe von strategischen Entwicklungen möglich. Der Aufbau eines eigenen Standorts für die Produktion von Ladetechnik ermöglichte optimierte Produktionsprozesse und eine gesteigerte Effizienz. „Zudem zahlt sich unsere Modulstrategie aus“, betont Jan Mönnich, Produktmanager Ladetechnik bei Designwerk. „Dank dieser Strategie können wir Skaleneffekte und verbesserte Einkaufskonditionen direkt an unsere Kunden weitergeben.“

Attraktive Mietoptionen für erste Erfahrungen

Neben den günstigeren Kaufpreisen hat Designwerk auch die Mietpreise für die Mobile DC Charger angepasst. Interessenten können die Ladegeräte zu attraktiven Wochen- oder Monatspreisen mieten und so erste Erfahrungen mit der Technologie und der Elektromobilität sammeln. Während Designwerk das Mietgeschäft in der Schweiz abwickelt, steht ausserhalb der Schweiz der Vermietpartner Schall-E (Kaiser Showtechnik) zur Verfügung. Mit der Preissenkung und den neuen Mietoptionen unterstreicht Designwerk Technologies AG einmal mehr ihr Engagement für den Ausbau der Elektromobilität und für innovative, praxistaugliche Lösungen.

Weitere Informationen

zu Designwerk und den Geräten

Designwerk Technologies AG

Antonia Robaina

Telefon +41 44 9560 37

antonia.robaina@designwerk.com

www.designwerk.com

zur Miete ausserhalb der Schweiz

Schall-E

Dahlak Volkmann

+49 174 832 47 10

d.volkmann@schall-e.de

https://www.schall-e.de

Über Designwerk

Das Unternehmen Designwerk Technologies AG steht für die Elektromobilität aus einer Hand. Für Fahren, Laden und Speichern. Die Passion für die Elektromobilität wuchs bei den Gründern während der 80-tägigen, vollelektrischen Weltrekord-Umrundung mit dem eigens entwickelten Kabinenmotorrad Zerotracer. Seit der Gründung 2008 treibt Designwerk Elektromobilität mit innovativen Produkten und Projekten voran und zielt damit auf die Verbreitung nachhaltiger Mobilität ab. Unter der Marke Designwerk werden elektrische Lastkraftwagen für spezielle Anwendungen, mobile Schnellladegeräte, batteriegepufferte Schnellladestationen im Megawattbereich sowie modulare Hochvolt-Batteriesysteme entwickelt und gefertigt. Zu den E-LKW zählen die ersten vollelektrischen Müllfahrzeuge auf Schweizer Strassen und die E-LKW mit den derzeit grössten Batteriekapazitäten und Reichweiten. Die Ladegeräte erfreuen sich breiter Verbreitung bei europäischen Fahrzeugherstellern. Die modularen Traktionsbatterien ermöglichen kleineren und mittelständischen Fahrzeugherstellern einen erfolgreichen Ein- und Umstieg in die Elektromobilität. Seit 2021 ist die Volvo Group an Designwerk beteiligt. Heute beschäftigt das Unternehmen 220 Mitarbeitende an drei Standorten in Winterthur (CH) und einem Standort in Lottstetten (DE).

Freundliche Grüsse Antonia Robaina Marketing+Kommunikation Managerin – Designwerk Technologies AG Wülflingerstrasse 147 CH-8408 Winterthur – Direkt +41 44 956 20 37 designwerk.com