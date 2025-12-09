VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Flug statt Zug – Nationalrat fällt Fehlentscheid

Auch der Nationalrat hat den Nachtzug-Kredit für die Linie Basel–Kopenhagen–Malmö aus dem Budget 2026 gestrichen. Für den VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist dieser Beschluss absolut unverständlich und verantwortungslos. Angesichts der Klimakrise wäre die neue Verbindung eine klimaschonende Alternative zum Flugzeug.

Gerade im internationalen Verkehr spielen Nachtzüge eine Schlüsselrolle: Sie verbinden europäische Städte direkt, sparen Zeit und ersetzen CO₂-intensive Kurz- und Mittelstreckenflüge. Wer ernsthaft Klimaschutz im Verkehr will, muss attraktive Alternativen zum Flugverkehr ermöglichen – und nicht das dafür notwendige Geld streichen.

Dennoch bestätigt der Nationalrat mit seinem Beschluss den vorgängigen Fehlentscheid des Ständerats. «Damit streicht das Parlament eine Massnahme, die es selber im Rahmen des CO₂-Gesetzes beschlossen hatte», urteilt VCS-Geschäftsführerin Stéphanie Penher. Es gehe um die Förderung von Nachtzugverbindungen und anderer Angebote im grenzüberschreitenden Bahnverkehr, welche die Treibhausgasemissionen im Luftverkehr verminderten. «Die Eidg. Räte haben ohne Not Planungssicherheit zerstört. Die Nachtzug-Linie nach Skandinavien hätte nach vielen Jahren Unterbrechung nun wieder aufgenommen werden können. Stattdessen stehen Bahnreisende und die SBB vor einem Scherbenhaufen.»

Finden SBB noch einen Weg?

Der VCS appelliert an die SBB, die Machbarkeit der Kopenhagen–Malmö-Nachtlinie dennoch erneut zu prüfen. Der Billettverkauf, sowie einige Vorarbeiten und nötige Planungen sind bereits so weit gediehen, dass es höchst bedauerlich wäre, dieses Projekt nun aufzugeben.

Stéphanie Penher, VCS-Geschäftsführerin, 079 711 19 15

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

