Constantin Film

22 BAHNEN feiert Weltpremiere in München

Kinostart am 4. September 2025

München (ots)

Gestern wurde in der ASTOR Film Lounge im ARRI in München der Blaue Teppich ausgerollt: Mit 22 BAHNEN feierte die lang erwartete Verfilmung des gleichnamigen Bestsellerromans von Caroline Wahl Weltpremiere. Gemeinsam mit der Romanautorin stellten die anwesenden Cast-Mitglieder Luna Wedler, Zoë Baier, Jannis Niewöhner und Zoe Fürmann den Film vor, der das Premierenpublikum begeisterte. Regisseurin Mia Maariel Meyer und Drehbuchautorin Elena Hell wurden für ihre filmische Umsetzung mit großem Applaus geehrt. Auch die Produktion um Anna-Malike Eigl, Thomas Wöbke und Philipp Trauer von BerghausWöbke sowie die Co-Produzenten mit Viola Jäger und David Kehrl (Constantin Film) waren ins Arri gekommen, um den Gästen die rührende Geschichte über geschwisterlichen Zusammenhalt und Erwachsenwerden im Angesicht einer harten Lebensrealität zu präsentieren.

Unter den zahlreichen Gästen konnten Constantin Film Vorstandsvorsitzender Oliver Berben und Constantin Film Vorstand Martin Bachmann unter anderem Kulturstaatsminister Dr. Wolfram Weimer, Staatsminister Dr. Florian Hermann und Dorothee Erpenstein (FFF) begrüßen.

Ab dem 4. September bringt Constantin Film 22 BAHNEN in die deutschen Kinos. Mitreißend und mit ganz eigener Tonalität erzählt der Film von zwei Schwestern, die sich mit unerschütterlichem Glauben an die Schönheit des Lebens gegen beschissene Voraussetzungen wehren, um ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Ein Film über das Erwachsenwerden, die Liebe und bedingungslosen Zusammenhalt.

Inhalt: Tildas (Luna Wedler) Tage sind streng durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, schwimmen, sich um ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier) kümmern - und an schlechten Tagen auch um ihre Mutter (Laura Tonke). Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Nennenswerte Väter gibt es keine, die Mutter ist alkoholabhängig. Eines Tages aber geraten die Dinge in Bewegung: Tilda bekommt eine Promotion in Berlin in Aussicht gestellt, und es blitzt eine Zukunft auf, die Freiheit verspricht. Und Viktor (Jannis Niewöhner) taucht auf, der große Bruder von Ivan, den Tilda fünf Jahre zuvor verloren hat. Viktor, der - genau wie sie - immer 22 Bahnen schwimmt. Doch als Tilda schon beinahe glaubt, es könnte alles gut werden, gerät die Situation zu Hause vollends außer Kontrolle...

22 BAHNEN wird produziert von BerghausWöbke Filmproduktion (Anna-Malike Eigl, Thomas Wöbke, Philipp Trauer) in Co-Produktion mit Constantin Film (Viola Jäger, David Kehrl), die auch den Verleih übernimmt. 22 BAHNEN wird gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

Kinostart: 4. September 2025 im Verleih der Constantin Film

Besetzung: Luna Wedler, Zoë Baier, Jannis Niewöhner, Laura Tonke, Zoe Fürmann, Eleanor Reissa, Kosmas Schmidt, Ercan Karacayli u.a.

Drehbuch: Elena Hell

Nach dem gleichnamigen Roman von: Caroline Wahl

Regie: Mia Maariel Meyer

Director of Photography: Tim Kuhn

Produzent*innen: Anna-Malike Eigl, Thomas Wöbke, Philipp Trauer

Co-Produzent*innen: Viola Jäger, David Kehrl

Executive Producers: Oliver Berben, Martin Bachmann, Christoph Fisser

