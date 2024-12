Imst Tourismus

Großer Skispaß für kleines Geld - Die Outdoorregion Imst ist die Familien-Option für Tirol

Imst/Tirol (ots)

Wer den einzigartigen Winter in Tirol erleben möchte, aber hohe Skikosten scheut, wird die Outdoorregion Imst lieben. Sie setzt neue Maßstäbe, wenn es um Erschwinglichkeit und familiengerechte Winterangebote geht. Echter Skispaß für Groß und Klein, der gleichzeitig das Budget schont und noch ein Geheimtipp für aktive Familien ist.

Während die Preise in vielen Skigebieten jährlich steigen, setzt Imst auf ein preiswertes Angebot, das Qualität und Erschwinglichkeit vereint. Auf die Skigaudi muss deshalb niemand verzichten: Zwischen der Zugspitze und dem Ötztal gelegen, ist die Outdoorregion Imst ein idealer Ausgangspunkt für die unterschiedlichsten Winteraktivitäten: Es gibt das familienfreundliche Skigebiete Hoch-Imst mit 9 Pistenkilometern - nicht überlaufen und besonders für Anfänger und Familien geeignet. Die Outdoorregion bietet darüber hinaus sowohl gemütlichen Winterwanderer als auch für sportlichen Skitourengeher viele Möglichkeiten.

Gratis Kinderskikurs - günstiger geht's kaum

Die Outdoorregion Imst hat genau das, wovon Familien träumen: Schneesichere Pisten, moderne Skilifte und ein Angebot, das Kindern und Eltern gleichermaßen entgegenkommt. Die Region punktet mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis für Familien: Kinder von 3 bis 6,9 Jahren erhalten bei den beliebten "Gratis Kinderskiwochen" nicht nur kostenlose Skikurse zu verschiedenen Terminen, sondernauch den passenden Skipass! Das gibt's kaum irgendwo anders günstiger. Für Eltern bedeutet das nicht nur Entspannung im Portemonnaie, sondern auch die Sicherheit, dass ihre Kinder professionell betreut werden. Ab drei Nächtigungen in Imst gibt es einen kostenlosen Tagesskipass on top, was nur einmal mehr die regulären, fairen Preise bei Tagespässen und Mehrtageskarten in Imst unterstreicht.

Grenzenloses Pistenhopping

Ein weiteres Highlight: Imst ist der perfekte Ausgangspunkt für Pistenhopping. Von hier aus sind einige der besten Skigebiete Tirols in kürzester Zeit erreichbar: Das Hochzeiger Skigebiet mit Schneegarantie ist beispielsweise das perfekte Ziel für alle, die Pistenabwechslung für die ganze Familie suchen. Nach maximal 20 Minuten Fahrzeit ist man mitten im Pistenspaß und findet ein wenig Abwechslung zur "heimischen" Imster Piste. Auch die Skigebiete Kühtai, Arlberg oder der Kaunertaler Gletscher sind schnell erreicht. Die Region macht es leicht, spontan zu entscheiden, wo der nächste Skitag hingeht. Dank der guten Anbindung, darunter kostenfreie Skibusse, sind die Top-Skigebiete im Westen Tirols nur einen Katzensprung entfernt. Tagsüber Action auf Weltklasse-Pisten, abends entspannt zurück nach Imst - bequemer geht's nicht!Spaß und Sparen - in Imst kein WiderspruchÜbrigens bietet Imst für jeden Gast der Destination die kostenlose Imst Card inklusive vieler Vorteile an, mit denen auch im Kleinen gespart werden kann. Ob kostenlose Fahrten mit dem Regionsbus, zum Skigebiet Imst und den umliegenden Skigebieten oder Ermäßigungen bei Freizeit- und Kulturangeboten abseits der Piste. Hier sorgen attraktive Rabatte für abwechslungsreichen Urlaub in den Bereichen Kultur und Outdooraction. Bernd Kiechl, Geschäftsführer des Imst Tourismus, bringt es auf den Punkt: "Imst ist bezahlbarer Wintersport für alle - und das in authentischer und entspannter Atmosphäre für die ganze Familie. Mit unseren Angeboten zeigen wir, dass Skifahren kein Luxus sein muss."

Über die Outdoorregion Imst:

Sportliche Aktivität, vielseitige Angebote für jedes Alter und unberührte Natur, soweit das Auge reicht - damit besticht die einmalig schöne Outdoorregion Imst im Herzen Tirols. Unweit von typischen Wintersportzentren entfernt, kann man hier Sommer wie Winter Abenteuer erleben oder aufatmen und die Natur genießen. Aus jeder Perspektive heraus erstreckt sich ein wunderschönes Bergpanorama, das Urlaubende optisch und atmosphärisch durch die Region begleitet. Vom Wildwasser-Rafting und Wandern über Ski-Sport und Paragliding bis zum Klettern und Bouldern, die zentrale Lage an der Imster Schlucht eröffnet Fans des Outdoor-Sports unzählige Möglichkeiten.Mehr Informationen unter: www.imst.at | Instagram: @outdoorregionimst