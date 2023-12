LID Pressecorner

Say Cheese, Say Quality: CERES MEDIA und Raclette du Valais AOP wissen, auf den richtigen Käse kommt es an, das Original!

08.12.2023 Die renommierte Full-Service-Agentur für die Schweizer Landwirtschaft, CERES MEDIA, hat sich einen bedeutenden Kunden an Land gezogen – Raclette du Valais AOP. Die strategische Partnerschaft erstreckt sich von der Entwicklung bis zur Umsetzung, und beide Parteien zeigen sich begeistert über die Zusammenarbeit.

Fabienne Schnyder-Fournier, Direktions- und Marketingassistentin von Raclette du Valais AOP, äusserte ihre Begeisterung über die Kooperation mit CERES MEDIA: «Die Zusammenarbeit mit CERES MEDIA bedeutet für uns mehr als nur eine Geschäftsbeziehung. Hier haben wir eine Agentur gefunden, die nicht nur über herausragendes Fachwissen verfügt, sondern auch mit grosser Leidenschaft unsere Branche repräsentiert. Die Fähigkeit von CERES MEDIA, unsere Marke vollständig zu verstehen und uns während des gesamten Projekts tatkräftig zu unterstützen, macht diese Partnerschaft für Raclette du Valais AOP von entscheidender Bedeutung.»

Caroline Nagiel, Mitinhaberin von CERES MEDIA, teilt diese Begeisterung: «Es bereitet uns grosse Freude, einen Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung zu begleiten. Raclette du Valais AOP ist ein Herzensprojekt für uns, weil es perfekt zu unserer Philosophie passt.»

Die Debüt-Kampagne von CERES MEDIA und Raclette du Valais AOP setzt sich zum Ziel, die essenzielle Botschaft zu vermitteln: «auf den richtigen Käse kommt es an, das Original». In dieser ersten Werbeoffensive fliessen verschiedene Medien in die Strategie ein, darunter Online-Display-Ads, Social Media Ads, Digital Out Of Home am Point of Sale (POS) und Print in den lokalen Medien.

Die visuelle Umsetzung der Kampagne liegt in den Händen von Tonic Agentur für Form & Inhalt in Brig, einem stolzen Partner von Raclette du Valais AOP seit 2018, der sich seit dieser Zeit für die Positionierung, Vermarktung und Verankerung der Marke einsetzt. Salomé Clausen, Marketingplanerin bei Tonic, betont die Bedeutung dieses Engagements: «Es erfüllt uns mit Stolz, das Sinnbild für Walliser Gemütlichkeit und Geselligkeit schlechthin zu gestalten und zu vertreten.» Dieses Dreierbündnis verspricht somit nicht nur eine erfolgreiche Kampagne, sondern auch eine nachhaltige Verankerung der Marke im Gedächtnis der Zielgruppe.

CERES MEDIA - Mehr Leistung für den eingesetzten Werbefranken der Schweizer Landwirtschaft

Die CERES MEDIA ist die Full-Service-Agentur der Schweizer Landwirtschaft und exklusiver Partner der AMS Agro-Marketing Suisse. Sie setzt sich für die strategischen Ziele & Leitplanken der AMS ein:

Den Konsum von Schweizer Landwirtschaftsprodukten gegenüber ausländischen Konkurrenz- & Substitutionsprodukten erhöhen.

Die Konsumenten in der Schweiz für Nahrungsmittel aus der Schweiz begeistern, so dass sie deren Mehrwert erkennen, gegenüber Import oder Substitutionsprodukten.

Die Schweizer Bevölkerung von den Mehrwerten der Schweizer Nahrungsmittel überzeugen.

Zusammenarbeit zwischen Mitgliederverbände und Behörden fördern sowie Synergien nutzen.

