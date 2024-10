LIDL Schweiz

Lidl Schweiz: 1'000 Preissenkungen durchgeführt

Weinfelden

Im diesjährigen Herbst fallen nicht nur die Blätter, sondern auch die Preise bei Lidl Schweiz. Seit Januar 2024 hat der Detailhändler rund 1'000 Preissenkungen durchgeführt. Im Non-Food Bereich sogar bei über 1'500 Produkten. Lidl Schweiz will seinen Kundinnen und Kunden dadurch Entlastung in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten bieten. Betroffen sind vor allem stark nachgefragte Alltagsprodukte.

Boxershorts, Badematten, Socken, Regenstiefeletten und Halloweendekoration. Und: Pasta, WC-Papier, Crème fraîche, Bresaola-Aufschnitt. Lidl Schweiz hat im Jahr 2024 bereits 1'000 Preissenkungen bei Alltagsprodukten (darunter 200 bei Bio-Produkten) und über 1'500 Preissenkungen bei Non-Food durchführen können.

Die Preisreduktionen reichen bis zu 55 Prozent - und liegen im Schnitt bei 10 Prozent. Lidl Schweiz bietet ein Sortiment von rund 2'000 Artikel an. Dazu kommen die Reduktionen im Bereich Non-Food. Die Preisreduktionen gehen nicht zulasten der Produzenten, sondern werden von Lidl Schweiz selbst getragen. Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz erklärt: "Vieles wird teurer - wir werden günstiger. Das ist die grösste Preissenkungswelle in der Firmengeschichte von Lidl Schweiz. Noch nie hatten wir so viele Preisreduktionen in nur einem Jahr. In den ersten Monaten des Jahres 2024 hat Lidl Schweiz bereits 9 Preisvergleiche unabhängiger Medien gewonnen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und beweisen nicht nur unsere wettbewerbsfähigen Preise, sondern auch unser Engagement für unsere Kundinnen und Kunden."