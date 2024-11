SWISSAID

28.Nov. 24 - Bundespräsidentin Viola Amherd empfängt Schulklassen in Bern

Ein Dokument

Hiermit möchten wir Sie zum traditionellen Bundesratsempfang für die Schülerinnen und Schüler in Bern einladen. Sie haben dieses Jahr am SWISSAID-Abzeichenverkauf teilgenommen. Der Anlass findet am

Donnerstag, 28. November 2024 statt.

Bundespräsidentin Viola Amherd empfängt zwei Klassen:

Gampel VS, Klasse von Daniel Furrer, Primarschule Gampel

Kriens LU, Klasse von Meret Martin, Schule Feldmühle

SWISSAID, die schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, wird durch Präsident Fabian Molina sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten sein.

Programm vom Donnerstag, 28. November 2024:

12.30h Ankunft und Begrüssung der Klassen am Haupteingang des Parlamentsgebäudes

12.30h Sicherheitskontrolle, Eingang Parlamentsgebäude

13.00h Bundeshausführung mit SWISSAID Präsident Fabian Molina

14.00-15.00 Empfang durch Bundespräsidentin Viola Amherd

im Konferenzzimmer 301 im Parlamentsgebäude

Ca. 15.00h Verabschiedung der Schulklassen

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Dienstag, 26. November 2024 um 12.00h via E-Mail an media@swissaid.ch. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an beiden Programmpunkten oder nur an einem Teil dabei sein möchten. Beachten Sie bitte, dass Sie für den Einlass ins Parlamentsgebäude eine Akkreditierung benötigen. Hier geht es zur Akkreditierung.

Eine Medienmitteilung und Fotos publizieren wir am Donnerstag, 28. November 2024 um ca. 16.30h.

Freundliche Grüsse

Thaïs In der Smitten SWISSAID - Medien und Kampagnen Tel. + 41 (0)77 408 27 65