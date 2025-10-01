HIGH END SOCIETY Service GmbH

Dominique Fils-Aimé ist das Gesicht der HIGH END® 2026

Die kanadische Sängerin setzt die Serie mit weltbekannten Markenbotschaftern fort

Wuppertal (ots)

Die HIGH END SOCIETY begrüßt mit Dominique Fils-Aimé eine faszinierende Künstlerin als neue Markenbotschafterin der HIGH END 2026. Unter dem treffenden Motto "The Power of Music" verkörpert die gefeierte Sängerin aus Montréal auf lebendige, kreative und genreübergreifende Weise die verbindende Kraft der Musik. Die HIGH END 2026 findet vom 4. bis 7. Juni 2026 erstmals im Austria Center Vienna (ACV) in der Weltmusikstadt Wien statt - ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Leitmesse für hochwertige Audiotechnologie.

"Mit Dominique Fils-Aimé konnten wir eine außergewöhnliche Musikerin gewinnen, die für emotionale Tiefe, künstlerische Vielfalt und audiophile Qualität steht", erklärt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Als Markenbotschafterin der HIGH END unterstreicht Dominique den internationalen Anspruch unserer Messe, relevante Impulse aus Musik, Technik und Kultur zusammenzuführen." Auf der HIGH END Vienna wird sie persönlich vor Ort sein und als Ehrengast der Eröffnungspressekonferenz beiwohnen.

Dominique Fils-Aimé zählt zu den spannendsten Stimmen der aktuellen Jazz- und Soul-Szene. In ihren Alben verknüpft sie Einflüsse aus Blues, Jazz, Soul und afroamerikanischer Musikgeschichte mit modernen Klangwelten und einer eindrucksvollen stimmlichen Präsenz. Die Kanadierin setzt mit ihren Songs musikalisch wie inhaltlich ein starkes Zeichen für kulturelle Identität, soziale Gerechtigkeit und künstlerische Freiheit. Ihre Veröffentlichungen werden von den Kritikern gefeiert und wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mehrere Juno Awards sowie Nominierungen für den renommierten Polaris Music Prize.

Die Einladungen an die Aussteller zur HIGH END 2026 wurden bereits verschickt. Das hohe Interesse im Vorfeld sowie die kontinuierlich eingehenden Anmeldungen bestätigen die enorme Strahlkraft des neuen Standorts Wien. Insgesamt verzeichnet der Veranstalter eine durchweg positive Resonanz auf den Wechsel in die österreichische Hauptstadt, der für Aufbruchstimmung sorgt und eine spürbare Spannung auf das kommende Ereignis erzeugt.

Im kommenden Juni schlägt die HIGH END 2026 in Wien ein kulturell inspiriertes Kapitel auf - mitten in einer Stadt, die wie kaum eine andere für musikalische Tradition und kreative Zukunft steht. Als bedeutendste internationale B2B-Plattform der Audioindustrie wird die Messe erneut zum zentralen Treffpunkt für Hersteller, Vertriebe und Händler aus aller Welt. Sie verbindet wie keine andere artgleiche Veranstaltung wirtschaftliche Dynamik mit einzigartigen Klangerlebnissen, die das Publikum Jahr für Jahr begeistern.

Über die HIGH END:

Die HIGH END - die international renommierte Audio-Messe - gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit über vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Audiotechnik. An vier Tagen im Juni kommt in Wien die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten im Austria Center Vienna präsentieren. Nach 21 erfolgreichen Jahren in München wechselt die HIGH END 2026 ihren Standort und zieht nach Wien.

www.highendvienna.com