HIGH END SOCIETY Service GmbH

Markenbotschafterin der HIGH END 2026 steht live auf der Bühne im ACV

Exklusives Konzert mit Dominique Fils-Aimé in Wien

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Ein besonderes Highlight begleitet die Premiere der HIGH END 2026 in Wien: Am Samstag, 6. Juni 2026 gibt Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé ein exklusives Konzert im Austria Center Vienna. Gemeinsam mit ihrer Band präsentiert die kanadische Sängerin ihr aktuelles Album "My World Is The Sun", mit dem sie seit einigen Monaten erfolgreich auf Welttournee ist.

Konzert als verbindendes musikalisches Element

Das Konzert markiert in mehrfacher Hinsicht ein Debüt: Nach 21 Jahren in München findet die internationale Audiomesse HIGH END zum ersten Mal in der Weltmusikstadt Wien statt. Gleichzeitig steht mit Dominique Fils-Aimé erstmals eine Markenbotschafterin der Messe selbst auf der Bühne. Damit entsteht ein außergewöhnlicher Live-Auftritt, bei dem die Verbindung von Musik und audiophiler Klangkultur auf besondere Weise spürbar wird.

"Mit diesem Konzert schaffen wir ein einzigartiges Event, das weit über den Messekontext hinausgeht", betont Manuel Pinke, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Dominique Fils-Aimé verkörpert perfekt das diesjährige Motto "Power of Music" - der emotionalen Kraft von Musik, die Menschen verbindet. Wir freuen uns sehr, dass sie diese für uns live im Rahmen der HIGH END zum Ausdruck bringt."

Herausragende Stimme und tiefgründige Texte

Dominique Fils-Aimé zählt zu den faszinierendsten Stimmen des internationalen Vocal Jazz. Ihre Musik vereint Einflüsse aus Blues, Jazz und Soul mit einer klaren künstlerischen Haltung und tiefgehenden Themen wie Identität, gesellschaftlichem Bewusstsein und innerem Wachstum. Die kanadische Sängerin mit haitianischen Wurzeln setzte sich früh intensiv mit der Geschichte afroamerikanischer Musik auseinander und widmete ihre erste Album-Trilogie dem Blues, Jazz und Soul. Mit "Our Roots Run Deep" (2023) schlug sie ein neues Kapitel auf, in dem sie ihre persönliche emotionale und spirituelle Reise fortführt und diese um französische Einflüsse erweitert. Mit ihrem aktuellen Album "My World Is the Sun" und der aktuellen weltweiten Tourneebegeistert Dominique Fils-Aimé ein internationales Publikum.

Dominique Fils-Aimé live und nah in Wien erleben

Das Konzert im Austria Center Vienna eröffnet nicht nur Messebesuchern, sondern auch ihren Fans die Gelegenheit, Dominique Fils-Aimé live zu erleben. Ihre Auftritte sind geprägt von der musikalischen Suche nach Verbindung mit ihrem Publikum, einer kraftvollen Stimme sowie einer intensiven Bühnenpräsenz, die sie nun auch beim exklusiven Konzert in Wien erlebbar macht.

Über den Konzertabend hinaus wird die Künstlerin von Donnerstag bis Samstag auf der HIGH END Vienna 2026 bei verschiedenen Veranstaltungen anzutreffen sein, um ihre Rolle als Testimonial der Messe wahrzunehmen. "Markenbotschafterin der HIGH END in Wien zu sein, ist für mich eine große Ehre und eine wunderbare Gelegenheit, gleichgesinnten Menschen mit feinem Gespür für Klang zu begegnen", sagt Dominique Fils-Aimé.

Seit Jahren setzt die HIGH END auf renommierte Künstlerpersönlichkeiten, um die Brücke zwischen Musik und Technologie zu schlagen - und die Bedeutung exzellenter Klangqualität erlebbar zu machen.

Mit dem Konzert von Dominique Fils-Aimé erhält die HIGH END 2026 in Wien eine eindrucksvolle künstlerische Dimension und bietet einen exklusiven Live-Auftritt für alle Musikliebhaber.

Tickets für das Konzert können ab sofort online im Ticketshop der HIGH END SOCIETY Service GmbH erworben werden.

Tickets für die HIGH END Vienna 2026 gibt es ebenfalls online im Ticketshop. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Veranstalters. www.highendvienna.com

Informationen zum Konzert:

Datum: 6. Juni 2026 um 19 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Tickets: Ticketshop

Veranstalter: HIGH END SOCIETY Service GmbH