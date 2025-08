FRAGILE Suisse

Medienmitteilung – FRAGILE Spendenlauf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Medienmitteilung

Runden drehen und Gutes tun – der FRAGILE-Spendenlauf

Zürich, 5. August 2025 – Am 23. August 2025 sammeln Läufer:innen im Sportpark Rotkreuz Spenden für Menschen mit Hirnverletzung. Der inklusive Spendenlauf ist für alle offen und wird von der Non-Profit Organisation FRAGILE Suisse mit Unterstützung ihrer Regionalvereinigung FRAGILE Zentralschweiz veranstaltet.

Der FRAGILE-Spendenlauf ist ein inklusiver Sportevent, an dem alle willkommen sind, unabhängig von Alter, Lauferfahrung oder Behinderungsart. Der Veranstaltungsort ist rollstuhlgängig und somit auch für Menschen mit einer Gehbeeinträchtigung zugänglich.

«Der Kopf ist verletzt, der Körper nicht ideal, doch für den Spendenlauf reicht es allemal», sagt Heidi V., Betroffene einer Hirnverletzung, die am Anlass mitlaufen wird.

Zur Finanzierung suchen alle Läufer:innen im Voraus nach Unterstützer:innen in ihrem Umfeld, die pro gelaufene Runde (400 Meter) oder pauschal einen Betrag spenden. Je mehr Runden gelaufen werden und je mehr Leute mitmachen, desto mehr Spenden für Menschen mit Hirnverletzung werden gesammelt.

Auch die Geschäftsleiterin von FRAGILE Suisse, Priska Fritsche, nimmt teil und sagt:

«Ich laufe mit, weil Bewegung etwas bewirkt. Wer mitläuft, zeigt: Zusammen sind wir stark – und jeder Meter zählt. Ich freue mich auf einen Anlass voller Gemeinschaft, Vielfalt und bereichernden Begegnungen.»

Der Erlös fliesst in die Dienstleistungen von FRAGILE Suisse und FRAGILE Zentralschweiz. Diese richten sich an die rund 130’000 Menschen mit Hirnverletzung, die in der Schweiz leben, sowie an ihre Angehörigen. Das Angebot umfasst Dienstleistungen wie kostenlose Sozialberatung, begleitetes Wohnen, Freizeitkurse und Selbsthilfegruppen.

Der Spendenlauf findet am Samstag, 23. August 2025, ab 9:30 bis 12:00 Uhr statt. Vor Ort wird es einen Essensstand sowie medizinische Versorgung geben. Als Dank für ihren Einsatz erhalten alle Läufer:innen eine kleine Überraschung. Anmeldungen zum Mitlaufen sind bis am 20. August 2025 möglich und erfolgen über die Website von FRAGILE Suisse unter www.fragile.ch/spendenlauf2025.

Kontakt

Jana Bauer

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: bauer@fragile.ch

Telefon: 079 521 42 57

Nützliche Links

Informationen zum Spendenlauf: www.fragile.ch/spendenlauf2025

Homepage von FRAGILE Suisse: www.fragile.ch

Homepage von FRAGILE Zentralschweiz: www.fragile.ch/zentralschweiz

Medienstelle von FRAGILE Suisse: www.fragile.ch/medien/

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und zum Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

FRAGILE Suisse Für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen Pour les personnes cérébrolésées et leurs proches Per persone cerebrolese e i loro familiari Badenerstrasse 696, 8048 Zürich, PC 80-10132-0 www.fragile.ch