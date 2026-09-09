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bexio obtient la certification ISO 27001 en matière de sécurité de l'information

Rapperswil (ots)

bexio, leader suisse des logiciels de gestion pour les PME, a décroché la certification ISO/IEC 27001, reconnue à l'échelle internationale, en matière de sécurité de l'information. Cette certification a été délivrée par un organisme de contrôle indépendant et accrédité, conformément à la norme internationale ISO/IEC 27006, et est valable jusqu'au premier semestre 2029.

La sécurité, fondement de la confiance

Les cybermenaces ne cessent de se multiplier, alors que la mise en place d'une infrastructure de sécurité informatique complète et dédiée est souvent difficilement réalisable pour les petites entreprises, tant sur le plan humain que financier. bexio prend en charge cette responsabilité de manière centralisée pour ses clients. "La sécurité des données est le fondement de la confiance de nos clients", déclare Markus Naef, CEO de bexio. "Avec la certification ISO 27001, un organisme indépendant confirme que nous prenons très au sérieux la protection des données des PME suisses."

Des avantages pour le secteur fiduciaire

Cette certification apporte également des avantages concrets aux milliers de fiduciaires qui utilisent bexio au quotidien. La collaboration numérique via bexio répond à des exigences de sécurité élevées, et garantit une protection constante de l'échange de données financières sensibles entre les fiduciaires et leurs clients. Pour les fiduciaires qui traitent des données comptables et financières confidentielles pour le compte de leurs clients, cette certification constitue un gage de confiance supplémentaire, validé par un organisme externe indépendant.

Stockage des données exclusivement en Suisse

Le stockage des données en Suisse constitue un élément central du concept de sécurité de bexio. Tous les serveurs de production sont situés sur le territoire national, ce qui signifie que toutes les données clients et financières sont soumises au cadre légal suisse en matière de protection des données. La certification ISO 27001 vient désormais compléter cette protection juridique par une attestation formelle et indépendante des processus et mesures de sécurité mis en place.

La certification couvre l'ensemble de l'entreprise

La certification couvre l'ensemble de l'entreprise, y compris tous les collaborateurs internes et externes, l'ensemble des services ainsi que les sites de Rapperswil et de Vevey. Un organisme externe et indépendant confirme ainsi que le système de management de la sécurité de l'information de bexio répond, à l'échelle de l'entreprise, aux exigences de la norme. Des audits intermédiaires annuels sont d'ores et déjà prévus en 2027 et 2028 afin de garantir le respect continu de la norme.

Résultat d'un audit de plusieurs mois

Cette certification est l'aboutissement d'un processus d'audit mené sur plusieurs mois et au cours duquel l'ensemble des systèmes et des processus concernés ont été contrôlés et optimisés. "La sécurité de l'information est profondément ancrée dans notre culture d'entreprise et constitue un processus continu", ajoute Tom Sprenger, CTO de bexio. "Cette certification est le fruit du travail de toute l'équipe, qui a collaboré de manière transversale à la mise en oeuvre de cette norme, et elle nous incite également à améliorer sans cesse nos mesures de sécurité."

Cette certification n'est pas valable une fois pour toutes, mais fait l'objet d'un contrôle continu au moyen d'audits intermédiaires annuels et d'une recertification tous les trois ans. bexio s'assure ainsi que ses processus et mesures de sécurité restent conformes aux exigences de la norme et évoluent en fonction des nouvelles menaces technologiques.

À propos de bexio

bexio est le premier logiciel suisse de gestion d'entreprise dans le cloud destiné aux PME, une solution globale et intégrée pour piloter leur activité de manière simple et efficace. Il répond aux défis quotidiens des petites entreprises, des indépendants et des freelances en réunissant les principaux aspects de la gestion quotidienne au sein d'une solution unique et complète.

Grâce à bexio, les entreprises peuvent numériser et automatiser leurs processus métier à l'aide de l'IA, pour gagner un temps précieux et se consacrer pleinement sur ce qui fait réellement avancer leur activité.

Le logiciel permet également aux entreprises et à leurs fiduciaires de collaborer au sein d'un même compte bexio. Sur la base des chiffres d'affaires actuels, les entreprises bénéficient de conseils d'experts et de recommandations stratégiques qui les aident à définir leurs priorités, à évaluer les risques et à saisir les opportunités au bon moment.

Plus de 100'000 clients font confiance à la qualité suisse éprouvée, à la sécurité et à l'innovation de bexio, une solution qui évolue au rythme de chaque entreprise. Fondée en 2013 et basée à Rapperswil, l'entreprise est à 100% une filiale de la Mobilière.