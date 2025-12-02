Invitation aux médias pour les "Sports Awards" 2025
Tapis d'or, robes de soirée et moments teintés d'émotions: en 2025, les "Sports Awards" seront à nouveau une tribune de choix pour revivre les grands moments sportifs de l'année. Les "Sports Awards" 2025 se tiendront le soir du dimanche 4 janvier 2026 à Zurich. Le gala sera animé par Fabienne Gyr et Rainer Maria Salzgeber.
Les journalistes souhaitant couvrir les "Sports Awards" peuvent demander une accréditation pour la cérémonie de remise des prix jusqu'au mercredi 17 décembre 2025 via le site sports-awards.ch.
Date: dimanche 4 janvier 2026
Lieu: Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zurich
Programme
16 h 00 Ouverture des portes aux journalistes
Les places de travail sont équipées d'une connexion Wi-Fi et d'une prise électrique.
17 h 30 Rendez-vous médias dans la "Mixed Zone"
Possibilité d'interviews (y c. vidéo) avec tou.tes les nominé.es présent.es
Shooting photo sur le tapis d'or
Après le passage dans la "Mixed Zone", les nominé.es, leurs accompagnateur.trices et les autres invité.es se rendent sur le tapis d'or.
20 h 05 Emission en direct "Sports Awards" 2025 sur SRF 1, RTS 2 et RSI LA2
Transmission en direct pour les journalistes au centre média
Env. 22 h 35 Possibilité de réaliser des interviews avec les lauréats et lauréates
Directement après l'émission, sur la scène du studio 1
Accréditation Date limite d'inscription: mercredi 17 décembre 2025
Veuillez organiser votre accréditation via le formulaire en ligne sur sports-awards.ch. Nous vous confirmerons votre inscription par e-mail d'ici au vendredi 2 janvier 2026 au plus tard.
Informations pour les photographes
Les photographes intéressé.es peuvent aussi prendre des clichés durant l'émission en direct. Un podium sera mis expressément à leur disposition dans la zone arrière de la tribune. Des instructions détaillées seront fournies sur place.
Détails du podium
- env. 1,80 m
- à env. 20 m de la scène
Contact
Florian Sachers, chef de projet Communication Business Unit Sport SSR
E-mail: medien@sports-awards.ch , tél. +41 58 135 11 94