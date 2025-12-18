Panta Rhei PR AG

KLM lanciert drei neue europäische Sommerreiseziele

KLM wird zu Beginn der Sommersaison 2026 drei neue europäische Ziele anfliegen: die britische Kanalinsel Jersey sowie Santiago de Compostela und Oviedo in Spanien. Tickets für alle drei Ziele können seit dem 16. Dezember 2025 gebucht werden.

Jersey

Jersey, die grösste der Kanalinseln, ist auch als «Blumeninsel» bekannt. Diese Insel, eine britische Kronkolonie vor der Küste Frankreichs, bietet ein angenehmes Klima und weitläufige Strände. Mit der Aufnahme von Jersey in ihr europäisches Streckennetz erweitert KLM ihr Angebot in der Region und bietet Reisenden ein neues, vielseitiges Reiseziel.

Flugplan

Streckenstart: 4. April 2026

Frequenz:

4. April bis 3. Juli 2026: nur samstags

4. Juli bis 30. August 2026: täglich

31. August bis 24. Oktober 2026: nur samstags

Flugzeugtyp: Embraer 190 oder Embraer 175 (KLM Cityhopper)

Abflug- und Ankunftszeiten:

AMS – JER (KL1097): Abflug in Amsterdam um 12:05 Uhr, Ankunft in Jersey um 12:25 Uhr (Ortszeit)

JER – AMS (KL1098): Abflug in Jersey um 12:55 Uhr, Ankunft in Amsterdam um 15:20 Uhr (Ortszeit)

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela ist das historische Tor zur Region Galicien im Nordwesten Spaniens. Reisende können dieses UNESCO-Weltkulturerbe erkunden, das für seine einzigartigen Wanderwege bekannt ist. Santiago de Compostela zeichnet sich durch seine reiche Kultur, raffinierte Küche und seine Rolle als Endpunkt des weltberühmten Pilgerwegs Camino de Santiago (Jakobsweg) aus.

Flugplan

Streckenstart: 30. Mai 2026

Frequenz:

30. Mai – 3. Juli 2026: samstags und sonntags

4. Juli – 30. August 2026: täglich

31. August – 24. Oktober 2026: samstags und sonntags

Flugzeugtyp: Embraer 190 oder Embraer 175 (KLM Cityhopper)

Abflug- und Ankunftszeiten:

AMS – SCQ (KL1565): Abflug in Amsterdam um 13:45 Uhr, Ankunft in Santiago de Compostela um 16:10 Uhr (Ortszeit)

SCQ – AMS (KL1566): Abflug in Santiago de Compostela um 16:40 Uhr, Ankunft in Amsterdam um 19:05 Uhr (Ortszeit)

Oviedo

Oviedo, eine Stadt in der spanischen Region Asturien, wird oft als Tor zum Nordwesten Spaniens bezeichnet. Diese Region ist bekannt für ihre vielfältigen Landschaften, die von Gebirgszügen bis zur Atlantikküste reichen. Asturien bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Outdoor-Sportarten und Wasseraktivitäten und ist somit ein ideales Reiseziel für Reisende, die einen aktiven Urlaub inmitten der Natur suchen.

Flugplan

Streckenstart: 29. März 2026

Frequenz:

29. März bis 3. Juli 2026: samstags und sonntags

4. Juli bis 30. August 2026: täglich

31. August bis 24. Oktober 2026: samstags und sonntags

Flugzeugtyp: Embraer 190 (KLM Cityhopper)

Abflug- und Ankunftszeiten:

AMS – OVD (KL1557): Abflug in Amsterdam um 14:10 Uhr, Ankunft in Oviedo um 16:20 Uhr (Ortszeit)

OVD – AMS (KL1558): Abflug in Oviedo um 16:50 Uhr, Ankunft in Amsterdam um 18:55 Uhr (Ortszeit)

