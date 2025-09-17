FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse freut sich auf offene Türen

FRAGILE Suisse freut sich auf offene Türen:

Haustürkampagne im Kanton Zürich

Zürich, 17. September 2025 – Ab dem 22. September sind im Kanton Zürich (Bezirke Bülach und Hinwil) Dialoger:innen für die gemeinnützige Organisation FRAGILE Suisse im Einsatz. Sie werden mit den Einwohner:innen das Gespräch an der Haustüre suchen, um über die wichtige Arbeit von FRAGILE Suisse für Menschen mit Hirnverletzung und deren Angehörige zu informieren. Im Anschluss an das Gespräch wird es auch möglich sein, eine Förderschaft abzuschliessen, um die Dienstleistungen und das Engagement der Organisation mit einem regelmässigen Beitrag zu unterstützen.

Hirnverletzungen sind in der Schweiz weit verbreitet: Jährlich kommen rund 26'000 neue Fälle hinzu, vor allem durch Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Traumata und Hirnblutungen, aber auch durch andere Erkrankungen. Neben den rund 130'000 Betroffenen leben in der Schweiz etwa 300’000 nahe Angehörige, die von einer Hirnverletzung mitbetroffen sind.

FRAGILE Suisse richtet sich mit ihren Dienstleistungen genau an diese Menschen: Durch Angebote wie kostenlose Beratung, Begleitetes Wohnen und Freizeitkurse erhalten Betroffene und Angehörige Begleitung und Unterstützung im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen, die eine Hirnverletzung mit sich bringt. Damit die Organisation diese Dienstleistungen auch in Zukunft gewährleisten kann, ist sie auf Spenden angewiesen. Mit der Haustürkampagne soll die lokale Bevölkerung über Hirnverletzungen und die Wichtigkeit ihrer Arbeit aufgeklärt werden.

Die Dialoger:innen sind an den weissen Westen mit dem FRAGILE Suisse-Logo erkennbar. Nach dem Gespräch mit ihnen besteht die Möglichkeit, eine Förderschaft abzuschliessen, um Menschen mit Hirnverletzung mit einem jährlichen oder halbjährlichen Beitrag zu unterstützen. FRAGILE Suisse bedankt sich bereits im Voraus für den Empfang der Dialoger:innen und freut sich auf einen anregenden Austausch mit den Einwohner:innen.

Jana Bauer

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: bauer@fragile.ch

Telefon: 079 521 42 57

Weiterführende Informationen zu Hirnverletzungen: www.fragile.ch/hirnverletzung/

Informationen zu den Dienstleistungen von FRAGILE Suisse: https://www.fragile.ch/hilfe/

Medienstelle von FRAGILE Suisse: https://www.fragile.ch/medien/

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und zum Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

FRAGILE Suisse Für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen Pour les personnes cérébrolésées et leurs proches Per persone cerebrolese e i loro familiari Badenerstrasse 696, 8048 Zürich, PC 80-10132-0 www.fragile.ch