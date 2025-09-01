Grillfürst

Draußen zuhause: Grillfürst ist der Experte für Outdoorküchen

Bad Hersfeld (ots)

Outdoor-Living ist mehr als nur ein Trend. Es ist Ausdruck eines modernen Lebensstils. Gefragt sind durchdachte Konzepte, ganzheitliche Lösungen und maximale Individualisierung in Form von Outdoorküchen, die perfekt zu Lebensstil und Anspruch passen. Genau hier hat sich Grillfürst binnen kurzer Zeit mit viel Expertise, Innovationsgeist und Nähe zum Kunden zur führenden Adresse entwickelt und das auf allen Ebenen: von der smarten Technologie über die persönliche Beratung bis zur preislichen Vielfalt.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut Branchenanalysen wächst der Markt für Outdoor-Küchen jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Kunden wünschen sich längst mehr als einen Grill, sie wollen eine funktionale Kochlandschaft im Grünen. Grillfürst hat sich diesem Wunsch verschrieben und in den vergangenen zwei Jahren gezielt in den Ausbau dieses Sortiments investiert. Dabei kombiniert das Unternehmen seine große Markterfahrung mit einem tiefen Verständnis für Design, Funktion und individuelle Kundenbedürfnisse. Über 7.000 lagernde Artikel, ein wachsendes Netzwerk an Showrooms, Onlineberatung in Form der Grillfürst KI, maßgeschneiderte Planung und schnelle Lieferung machen Grillfürst zur ganzheitlichen Lösung im Outdoorküchen-Bereich. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist die Systemvielfalt, mit der Outdoorküchen individuell konfiguriert werden können. Die Möglichkeiten sind abgestimmt auf räumliche Gegebenheiten, Nutzung und Stil. Grillfürst deckt alle Preissegmente ab und ermöglicht damit einem breiten Kundenspektrum den Einstieg in die Welt der Outdoorküchen.

Was eine gute Outdoorküche ausmacht

Grillfürst weiß aus Erfahrung: Eine Outdoorküche ist mehr als ein Statussymbol, sie muss Alltag und Leidenschaft verbinden. Zu den beliebtesten Ausstattungselementen zählen:

Gas- oder Hybridgrills mit mehreren Brennern

Seitliche Kochfelder, Infrarotbrenner oder Pizzaofen-Module

Spülbeckenmodule und Kühlsysteme

Viel Stauraum für Geschirr, Besteck und Zubehör

Wetterfeste Arbeitsplatten aus Edelstahl, Granit oder Keramik

Grillfürst bietet all das in verschiedenen Preis- und Ausstattungssegmenten, modular erweiterbar und in vielen Designs. Dabei setzt das Unternehmen bewusst auf hochwertige, langlebige Materialien und modulare Systeme, die sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugen und die maximale Zubereitungsvielfalt ermöglichen. Zudem sind Outdoorküchen ganzjährig der Witterung ausgesetzt, darum setzt Grillfürst konsequent auf qualitativ hochwertige, wetterbeständige Materialien. Besonders Edelstahl gilt als robust und pflegeleicht. Ergänzt werden kann das durch Naturstein, Keramik oder HPL-Platten mit UV-Schutz. Die Wahl der Materialien ist bei Grillfürst immer eng verknüpft mit der gewünschten Optik und Langlebigkeit, denn Ästhetik und Funktion gehen hier Hand in Hand.

Kompetenz trifft Leidenschaft

Immer mehr Menschen entdecken die eigenen vier Wände oder besser: die grüne Wohnfläche dahinter als neuen Lieblingsort. In einem Umfeld voller Unsicherheiten investieren sie lieber in bleibende Werte als in kurzlebigen Konsum. Die Nachfrage nach Outdoorküchen boomt. Grillfürst, Deutschlands größter Grillfachhandel, hat diesen Trend früh erkannt und sich mit Weitblick, starken Partnerschaften und Innovationen zur führenden Instanz in der Planung, Beratung und Realisierung von Outdoor-Küchen entwickelt. Der Fachhändler konnte seinen Umsatz in diesem Segment in 2025 verdreifachen. "Der Wunsch nach einer eigenen Outdoorküche ist für viele heute Ausdruck eines veränderten Lebensgefühls. Es geht um Genuss, Gemeinschaft, Eigenständigkeit und Lebensqualität. In Outdoorküchen werden Antworten auf all diese Trends vereint", erklärt Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst. "Wir haben diese Entwicklung früh gespürt, weil wir nah an unseren Kunden sind - online wie stationär. Unsere strategische Entscheidung, den Bereich gezielt auszubauen, war daher nicht nur konsequent, sondern notwendig." Grillfürst hat sein Sortiment rund um Outdoorküchen in den letzten zwei Jahren ausgeweitet und gezielt strategische Partnerschaften aufgebaut, u. a. mit BURN Outdoorkitchen, einem der innovativsten Anbieter modularer Outdoor-Küchensysteme aus Deutschland. Damit bietet Grillfürst heute ein Rundum-Angebot, das Funktionalität, Design und Individualisierbarkeit vereint sowohl für Einsteiger als auch für anspruchsvolle Individualkunden.

Warum Outdoorküchen gerade jetzt boomen

Die wachsende Beliebtheit von Outdoor-Küchen ist mehr als ein Lifestyle-Phänomen. Es gibt tiefere psychologische und gesellschaftliche Gründe dafür, wie die Psychologin Dr. Tanja von Lossow erklärt: "In unsicheren Zeiten wie einer Pandemie oder angesichts multipler gesellschaftlicher Krisen suchen Menschen verstärkt nach Stabilität und Kontrolle und finden sie oft im eigenen Zuhause", so die Expertin. "Das Zuhause wird zum emotionalen Rückzugsort, zum sicheren Hafen, der selbst gestaltbar ist. Aktivitäten wie Renovieren, Einrichten oder Gärtnern geben ein Gefühl von Selbstwirksamkeit." Marktstudien bestätigen das: Seit 2021 haben Unternehmen in den Bereichen DIY, Outdoor-Möbel und Gartenprodukte Rekordumsätze erzielt. Der Trend zum "Cocooning", also dem Rückzug ins Private, hat zu einem neuen Bewusstsein geführt.

Kunden-Umfrage bestätigt Outdoorküchen-Boom

Eine aktuelle Grillfürst-Kundenumfrage unter 1.000 Grillfans zeigt: Outdoorküchen sind längst mehr als ein Trend, sie sind gelebter Lifestyle. 32 % der Befragten planen konkret die Anschaffung, 10 % besitzen bereits eine. Besonders gefragt sind Gasgrill, Kühlschrank, Pizzaofen und Spüle am liebsten modular erweiterbar. 55 % möchten das Leben im Garten intensiver genießen, weitere schätzen die Geselligkeit und den Komfort. 88 % der Besitzer kochen seitdem öfter draußen und zwar ganzjährig. "Wir spüren keine Kaufzurückhaltung bei unseren Kunden", resümiert Weber. "Ganz im Gegenteil. Wir sind überzeugt, dass der Trend weiter anhalten wird." Mit seiner einzigartigen Mischung aus Produktvielfalt, Beratungskompetenz, Preisbreite und Innovationsfreude hat sich Grillfürst als Outdoorküchenexperte Nr. 1 in Deutschland etabliert. Egal ob Einstiegslösung oder maßgefertigter Luxus - bei Grillfürst finden Kunden nicht nur Geräte, sondern echte Inspiration und verlässliche Umsetzung. Grillfürst zeigt: Die Zukunft des Wohnens liegt draußen und beginnt mit der perfekten Küche unter freiem Himmel.

ÜBER GRILLFÜRST

Die Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Fachhändler für Grillgeräte und Zubehör. Seit 2010 steht das Unternehmen für exzellenten Service, kompetente Beratung und ein breites Sortiment von über 7.000 Artikeln und 80 Marken - online und in 13 Standorten in Deutschland und der Schweiz. Mit über 600 Eigenmarken-Produkten setzt Grillfürst Maßstäbe in der Grillbranche. Als Branchenexperte bietet Grillfürst Shop-in-Shop-Lösungen und platziert komplette BBQ-Sortimente im LEH und DIY-Segment - von umfangreichen Gasgrill-Serien bis zum weltweit größten Dutch-Oven-Sortiment. Gleichzeitig sorgt die Multi-Channel-Strategie für hohe Präsenz: Produkte sind stationär erlebbar und online schnell verfügbar. Kunden profitieren von mehrfach ausgezeichnetem Service, ob in der Filiale, per Telefon, E-Mail oder Videoberatung. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Multi-Channel-Strategie, Fachhandelskompetenz und Innovationskraft setzt Grillfürst neue Maßstäbe in der Grillbranche.