Vantage Markets wird auf dem Smart Vision Summit 2025 in Oman als „Most Trusted Broker" ausgezeichnet

Port Vila, Vanuatu, 10. März 2025 (ots/PRNewswire)

Vantage Markets nahm mit Stolz am Smart Vision Summit 2025 in Oman teil, wo wir mit Tradern, Investoren und Branchenführern aus der gesamten Region zusammenkamen. Das Gipfeltreffen bot Vantage eine hervorragende Gelegenheit, Erkenntnisse auszutauschen und sein Engagement für Innovation und Spitzenleistungen auf den Finanzmärkten zu präsentieren.

Auf der Veranstaltung wurde Vantage mit der Auszeichnung „Most Trusted Broker" geehrt, eine prestigeträchtige Anerkennung für das Engagement des Unternehmens für Transparenz, Integrität und hervorragenden Kundenservice. Diese Auszeichnung spiegelt das unermüdliche Engagement von Vantage wider, eine sichere, nahtlose und kundenorientierte Handelsumgebung bereitzustellen, und stärkt das Vertrauen, das Trader in die Plattform setzen.

Neben der Verleihung des Preises spielte Vantage eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Diskussionen auf dem Smart Vision Summit 2025, indem es an zwei hochkarätigen Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten teilnahm:

„Zukunftsanalyse der Finanzmärkte: Zukunftstrends der globalen Finanzmärkte" – Die Vertreter von Vantage gaben wichtige Einblicke in die Entwicklung der globalen Finanzlandschaft und untersuchten technologische Fortschritte, Markttrends und Handelsmöglichkeiten, die die Zukunft des Investierens bestimmen werden.

„Risikomanagement im Trading: Wie können Sie Ihre Investitionen in hochvolatilen Märkten schützen?" – Diese Sitzung bot Tradern praktische Strategien, um Risiken zu managen, sich in volatilen Marktbedingungen zurechtzufinden, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihre Investitionen zu schützen.

Zusätzlich zu den Podiumsdiskussionen veranstaltete Vantage auch zwei exklusive Seminare, die den Teilnehmern Einblicke in Trading-Strategien, Risikomanagementtechniken und die Zukunft des Online-Trading boten. Diese Sitzungen wurden entwickelt, um Tradern Wissen und Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen Trading unterstützen.

Der Smart Vision Summit 2025 bot eine herzliche und einladende Umgebung, die es Vantage ermöglichte, direkt mit Tradern aus dem gesamten Nahen Osten in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung diente als Plattform, um Beziehungen zu stärken, die Bedürfnisse der Trader zu verstehen und die innovativen Lösungen von Vantage zu präsentieren.

Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, äußerte sich wie folgt:

„Die Teilnahme am Smart Vision Summit in Oman war eine fantastische Gelegenheit für uns, mit Händlern und Partnern in der Region in Kontakt zu treten. Die Auszeichnung als ,Most Trusted Broker' ist ein echter Beweis für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Wir sind weiterhin bestrebt, ein erstklassiges Handelserlebnis zu bieten und den Tradern Innovation, Transparenz und Fachwissen zur Verfügung zu stellen."

Während Vantage seine Präsenz weiter ausbaut, bleibt das Unternehmen bestrebt, modernste Handelstechnologien, wertvolle Bildungsressourcen und erstklassigen Service zur Unterstützung von Tradern anzubieten.

Weitere Informationen über die preisgekrönten Handelsdienstleistungen von Vantage und kommende Veranstaltungen finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

