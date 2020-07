Umisol Group N.V.

ABN AMRO BANK installiert Sonnenschutzfolie von Umisol in Filialen, um CO2-neutral zu werden

Zele, Belgien (ots/PRNewswire)

Immer mehr Betriebe entscheiden sich für passive Kühlung als Lösung für die Klimaherausforderung. ABN Amro beabsichtigt, bis 2030 alle Filialen mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang zu bringen. Hierzu nahm die Bank die Hilfe des Ingenieurbüros Koppes in Anspruch sowie von Umisol, einem Hersteller von Sonnenschutzfolien für Fenster. Dank dieser speziellen Fensteranwendung kann ABN Amro ihre Klimaziele erreichen. Ihr ökologischer Fußabdruck wird kleiner und sie spart erheblich an den Energiekosten. Bürogebäude sind Energiefresser. In den Niederlanden beträgt der Energieverbrauch eines Bürogebäudes im Schnitt 150 kWh pro Quadratmeter. Laut dem Pariser Klimaabkommen darf der Energieverbrauch pro Quadratmeter jedoch maximal bei 50 kWh liegen. Bis 2030 will ABN AMRO dieses Ziel erreichen.

CEO Robert Koppes: "Wir sind die Architekten hinter dem abgeschlossenen GREEN-Konzept, dem nachhaltigen und zirkulären Gebäudekonzept von ABN AMRO. Wir haben die Pilotphase hinter uns und stehen kurz vor der Einführung des Konzepts."

Umisol Fensterfolie für optimalen Komfort

2016 machte ABN AMRO ihre Filiale in Alkmaar energie- und CO2-neutral und erhielt, u. a. mit der Hilfe von Umisol, die BREEAM-NL-In-use-Auszeichnung "Excellent". "Wir installierten unsere innovativen Fensterfolien, die eine optimale Wärmereflexion mit einer äußerst hohen Lichtdurchlässigkeit kombinieren. Dadurch wird die Wärmebelastung reduziert und der Komfort verbessert, ohne dass sich das Aussehen des Gebäudes verändert", sagt Francis Denoo von Umisol.

Das Beispiel von Alkmaar wird inzwischen auf das gesamte Filialnetz von ABN AMRO ausgeweitet. "Die Folien haben nur Vorteile. Sie werden sowohl bei Neubauten als auch Renovierungsprojekten eingesetzt und lassen sich makellos auf der Innenseite jeder Glasart anbringen. Damit wird außerdem das Personal in keiner Weise belastet. Inzwischen wurde auch eine Wärmeschutzfolie in den Filialen Amersfoort und Amstelveen installiert, um die Wärmeaufnahme durch die großen Glasfassaden zu reduzieren."

Einfach energieneutral werden

Mit der Fensterfolie können Betriebe erhebliche Energiekosten einsparen. Das bestätigt auch das Ingenieurbüro Koppes Bouwkunde. "Im Hauptsitz von ABN AMRO in Amsterdam wurden kürzlich 12.000 m² Umisol Fensterfolien angebracht. Damit spart die Bank jährlich Energiekosten und verringert ihren CO?-Ausstoß erheblich", konstatiert Robert Koppes mit Überzeugung.

Informationen zu Umisol Group NV

Umisol hat sich im Laufe der Jahre zum Experten schlechthin für passive Kühlung für ältere Gebäude wie auch Neubauten entwickelt. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der europäischen Group MAM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1212610/ABN_AMRO_BANK_Headquarters.jpg

Ausführliche Informationen

Umisol: www.umisol.comGroup M.A.M.: www.groupmam.com

Pressekontakt:

Francis Denoo

info@umisol.com

+32 (0)495 208 207

Luc Michiels

info@groupmam.com