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Medienmitteilung: Die erfolgreiche Harley-Davidson European H.O.G. Rally 2026 in Cascais

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DIE ERFOLGREICHE HARLEY-DAVIDSON EUROPEAN H.O.G. RALLY 2026 IN CASCAIS

Tausende Motorradfahrer pilgerten nach Portugal, um vier Tagen lang Freiheit und Gemeinschaft sowie den Spirit der Strasse zu feiern

ZUG, SCHWEIZ (26. Juni 2026) – Einmal mehr vereinte Harley-Davidson Tausende Motorradfahrer und Fans aus ganz Europa, als die 32. European H.O.G. Rally vom 18. bis zum 21. Juni 2026 im portugiesischen Cascais gefeiert wurde. Vier Tage lang verwandelte sich die malerische Küstenstadt in das pulsierende Zentrum der europäischen Motorrad-Community. Besucher aus zahlreichen Ländern kamen zusammen, um Ungebundenheit, Zusammenhalt und die Lust auf die Strasse zu feiern – Ideale, die seit jeher das Erlebnis namens Harley-Davidson prägen.

Cascais, bereits 2012 und 2019 Gastgeber der European H.O.G. Rally, erwies sich 2026 erneut als ideale Location für diesen besonderen Event. Vor der beeindruckenden Kulisse des Atlantiks entwickelte sich ein mitreissendes Festival der Moto Culture, geprägt von einer einzigartigen Atmosphäre, spektakulären Ausfahrten und dem unverwechselbaren Sound der Milwaukee-V-Twins.

„Die European H.O.G. Rally 2026 in Cascais war ein Riesenerfolg und brachte Biker und Harley-Davidson Fans aus ganz Europa zusammen, um die Werte zu feiern, die unsere Marke von Beginn an prägen: Freiheit, Gemeinschaft und den Spirit der Strasse. Die beeindruckende Teilnehmerzahl und die aussergewöhnliche Stimmung der Veranstaltung spiegeln die Stärke und den Zusammenhalt unserer europäischen H.O.G. Community wider. Auf diesem Erfolg möchten wir aufbauen und freuen uns bereits darauf, 2027 die Fans und Fahrer bei der European H.O.G. Rally in Biograd na Moru willkommen zu heissen“, erklärte Francesco Vanni, Regional Vice President und Managing Director EMEA der Harley-Davidson Motor Company.

Bei freiem Eintritt bot die European H.O.G. Rally 2026 den Gästen ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm. Täglich führten die vom H.O.G. Chapter Lissabon organisierten Touren die Teilnehmer durch reizvolle Landschaften rund um Cascais.

Ein besonderer Höhepunkt war die Custombike-Show am Freitag, die vor der eindrucksvollen Kulisse der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Cidadela de Cascais stattfand. Hier präsentierten sich 38 der spektakulärsten Custombikes des Kontinents. Neben Francesco Vanni überreichten John Joseph Arrigo, US-Botschafter in Portugal, und Matt Ryan, Chief Marketing and Technology Officer der Harley-Davidson Motor Company, die Pokale. Den Titel „Best in Show“ sicherte sich ein aussergewöhnlicher, weiss-goldener Cruiser von Lord Drake Kustoms aus Málaga. Auch das Publikum zeigte sich begeistert von der Maschine und verlieh ihr zusätzlich den „People’s Choice Award“. Der Preis für das beste Detailing ging an Paolo Lopes aus Südafrika. Mit seinem verchromten und kunstvoll im Skull-Look lackierten Bike beeindruckte er nicht nur die Jury, sondern sicherte sich zudem den zweiten Platz in der stark besetzten Cruiser-Kategorie. Die Auszeichnung für die beste Lackierung erhielt der Portugiese Nene Castellanos für seinen hervorragend umgesetzten Cruiser im Chicano-Style, der mit harmonischen Bronze- und Brauntönen begeisterte. Den „Customer Inspiration Award“, der an nicht professionelle Customizer mit einem besonderen Gespür für individuelle Umbauten vergeben wird, gewann Walter Benitez Alberti aus Spanien für seinen stilvollen Clubstyle-Umbau.

Ein besonderes Highlight des Wochenendes war die grosse Parade am Samstag, an der mehr als 2'000 Motorräder teilnahmen. Der Korso startete auf der berühmten Rennstrecke Circuito Estoril, wo die Teilnehmer zunächst eine Ehrenrunde drehten. Anschliessend führte die Strecke über die Landebahn des Flughafens von Cascais und weiter an den malerischen Küstenstrassen der Region Cascais-Estoril entlang. Das beeindruckende Spektakel sorgte bei Fahrern und Zuschauern gleichermassen für unvergessliche Augenblicke.

Im Zentrum des Events stand die Harley-Davidson Expo, auf der die wichtigsten Modelle des Modelljahres 2026 präsentiert wurden. Zu den Höhepunkten zählten die Street Glide Limited und die Road Glide Limited – die nächste Evolutionsstufe des Grand American Touring. Für grosses Interesse sorgte ausserdem die Pan America 1250 Limited, die bereits ab Werk umfangreich für das grosse Abenteuer ausgestattet ist. Darüber hinaus konnten Besucher die neuesten Motorräder bei Probefahrten selbst erleben und ein vielfältiges Angebot aus Merchandising, Gastronomie, Bars und interaktiven Erlebnissen geniessen.

Für beste Stimmung sorgte an allen drei Rally-Abenden ein abwechslungsreiches Livemusikprogramm, das die Besucher bis weit nach Mitternacht begeisterte. Den Auftakt machten am Donnerstag Lazy Generation, Klassicos und die AC/DC Tribute-Band DÁ/CÁ. Am Freitag folgten Frankie Chavez, eine Guns N’ Roses Tribute-Band sowie King Zebra, bevor am Samstag Red Beds, eine Pearl Jam Tribute-Band, und schliesslich die britischen Rocker von Bad Touch mit einem energiegeladenen Abschlusskonzert für den fulminanten Ausklang des Festivals sorgten. Neben etablierten Acts rückten auch vielversprechende Nachwuchskünstler ins Rampenlicht. Die Gewinner des Harley-Davidson Music Contest standen das gesamte Wochenende über auf der Bühne und bereicherten das Programm mit frischen musikalischen Impulsen. Insbesondere die französische Band Ocean Daze und die spanische Formation The Surroyal überzeugten mit ihren Auftritten und unterstrichen die Vielfalt der aufstrebenden europäischen Musikszene.

Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme von Jeep im Rahmen der europäischen 2026er-Partnerschaft mit Harley-Davidson. Damit trafen zwei legendäre Marken aufeinander, die seit jeher für Freiheit, Abenteuerlust und Entdeckergeist stehen. Die Gäste hatten die Gelegenheit, die Welten beider Communitys hautnah und Seite an Seite zu erleben.

Auch der Blick in die Zukunft durfte nicht fehlen: Harley-Davidson gab bekannt, dass die 33. European H.O.G. Rally vom 10. bis zum 13. Juni 2027 im kroatischen Biograd na Moru stattfinden wird. Die Rückkehr in die beliebte Küstenstadt wird von vielen Fans mit grosser Vorfreude erwartet. Bereits 2011 und zuletzt 2014 war Biograd Gastgeber der Veranstaltung und hat sich seither als eine der beliebtesten Rally-Locations der H-D Community etabliert.

Weitere Informationen findet man im Web unter unter: https://www.harley-davidson.com/gb/en/content/hog/rallies/european-hog-rally.html.

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