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Medienmitteilung: Harley-Davidson feiert die European H.O.G. Rally 2026 in Cascais

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HARLEY-DAVIDSON FEIERT DIE EUROPEAN H.O.G. RALLY 2026 IN CASCAIS

Tausende Motorradfahrer werden im Juni nach Portugal reisen.

ZUG, CH (3. Juni 2026). Harley-Davidson lädt alle Motorradfans zur 32. European H.O.G. Rally ein. 2026 wird der jährlich stattfindende Event vom 18. bis zum 21. Juni im portugiesischen Cascais steigen. Erneut wird die atemberaubende Bucht drei Tage lang zum Epizentrum der Motorradbegeisterung, wo Tausende von Motorradfahrern und Fans aus ganz Europa den Harley-Davidson Lifestyle hochleben lassen.

Mit Werten wie Freiheit, Gemeinschaft und Abenteuer drücken die Rallys der Harley-Davidson Owners Group (H.O.G.) aus, worum es bei der Marke geht. Durch gemeinsame Erlebnisse, eindrucksvolle Reisen und ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit schweissen sie die Motorradcommunity eng zusammen. Cascais ist dabei keineswegs eine Unbekannte. Vielmehr war der Ort bereits 2012 und 2019 Gastgeber der European H.O.G. Rally, weshalb er bei H-D Fans als Favorit fest etabliert ist. Einmal mehr verspricht die 2026er-Rally drei, von Kameradschaft und der Lebensart des Motorradfahrens geprägte Tage. Untermalt wird das Festival vor der Kulisse der imposanten Küste und der sanften Hügel Portugals vom unverwechselbaren Sound der V-Twins aus Milwaukee.

Die European H.O.G. Rally ist für alle Gäste eintrittsfrei und bietet ein Programm voller Action, die das Motorradfahren und den Zusammenhalt der Menschen feiert. Zu den Highlights zählen täglich geführte Touren des Lissaboner H.O.G. Chapters und eine Custombike-Show am Freitag, dem 19. Juni. Sie findet in der historischen Cidadela de Cascais statt und es dürfen einige der kreativsten Harley-Davidson Umbauten Europas erwartet werden. Freuen kann man sich ausserdem auf die beeindruckende H-D Parade am Samstag, dem 20. Juni, bei der Tausende von Motorrädern von der berühmten Rennstrecke Circuito Estoril über spektakulärste Küstenstrassen durch die Region Cascais-Estoril rollen.

Während der drei Tage geniessen Besucher ausserdem Livemusik und Entertainment, Ausstellungen, Probefahrten auf den neuesten Harley-Davidson Modellen sowie eine grosse Auswahl an Speisen und Getränken, das umfangreiche Angebot von Vertragshändlern und freien Dealern sowie ein immersives Markenerlebnis für alle Altersgruppen.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgt auch die Harley-Davidson Expo, wo die Highlights der Motorradpalette für 2026 präsentiert werden. Im Fokus stehen dabei die Street Glide Limited und die Road Glide Limited, die nächste Evolutionsstufe des Grand American Touring, sowie die Pan America 1250 Limited, die mit jeder Menge Zubehör für das grosse Abenteuer ausgerüstet wurde.

Allabendlich steigen auf der Hauptbühne Live-Gigs, die bis Mitternacht dauern und an allen drei Festivaltagen pure Energie versprechen. Der Donnerstag beginnt mit Auftritten von Lazy Generation sowie Klassicos und gipfelt in einem Headliner-Set der AC/DC Tribute-Band DÁ/CÁ. Am Freitag sorgen Frankie Chavez, eine Guns N’ Roses Tribute-Band und King Zebra für ausgelassene Stimmung. Am Samstag entern die Redbeds und eine Pearl Jam Tribute-Band die Bühne, bevor die Headliner Bad Touch für ein stattliches Finale der Veranstaltung sorgen.

Natürlich stehen auch die Sieger des Harley-Davidson Music Contest an den drei Abenden auf der Bühne – aufstrebende Talente aus verschiedenen europäischen Ländern! Die französische Band Ocean Daze tritt am Donnerstag auf, gefolgt von der spanischen Gruppe The Surroyal am Freitag, während die britische Band Wood Burnt Red den Samstagstermin bekommen hat.

Im Rahmen der europäischen Partnerschaft von Harley-Davidson und Jeep werden auch die SUV- und Offroadspezialisten auf der Rally vertreten sein. Die Kooperation bringt zwei faszinierende Marken zusammen, die der gemeinsame Spirit von Freiheit und Abenteuer verbindet und die in Cascais Seite an Seite zu erleben sind.

Die Rally bietet also keineswegs nur Entertainment für Motorradfahrer, sondern auch für Touristen, Familien und schlichtweg alle, die die Power, Lebensfreude und Atmosphäre eines der markantesten Motorradevents Europas erleben wollen. Ob langjährige Harley-Davidson Fans oder Neulinge in der Community – Besucher dürfen sich schon jetzt auf ein unvergessliches Festival freuen. Weitere Informationen gibt’s unter: https://www.harley-davidson.com/ch/de/content/hog/rallies/european-hog-rally.html.

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