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Medienmitteilung Harley-Davidson: Die European H.O.G. Rally 2027 in Kroatien

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DIE EUROPEAN HARLEY OWNERS GROUP RALLY 2027 IN KROATIEN

Vom 10. bis zum 13. Juni steigt 2027 die 33. Auflage der H.O.G. Rally in Biograd na Moru

ZUG, SCHWEIZ (22. Juni 2026) - Harley-Davidson wird die jährlich stattfindende European Harley Owners Group (H.O.G.) Rally vom 10. bis zum 13. Juni 2027 im kroatischen Biograd na Moru feiern. Alljährlich findet die European H.O.G. Rally, ein Highlight im Kalender der europäischen Motorradfans, an einem anderen Ort statt und zelebriert die Leidenschaft und Vielfalt der Fans. Das eintrittsfreie Festival zieht regelmässig Zehntausende Gäste aus ganz Europa und darüber hinaus an.

Francesco Vanni, Head of Sales and Managing Director EMEA bei der Harley-Davidson Motor Company, erläutert: „Nach dem grossen Erfolg der letzten European H.O.G. Rallys freuen wir uns, die Veranstaltung 2027 wieder nach Kroatien zu bringen. Biograd na Moru ist ein aussergewöhnlicher Ort mit einladender Atmosphäre, der zudem mit spektakulären Strecken an der Küste aufwartet. Kroatien hat bei unseren Gästen schon immer für unvergessliche Erlebnisse gesorgt. Und nach dem grossartigen Empfang, den wir 2025 in Medulin erlebt haben, wissen wir, dass die Harley-Davidson Community in diesem Land etwas ganz Besonderes erwarten darf. Wir freuen uns darauf, Biker aus ganz Europa und jenseits davon willkommen zu heissen bei einem Event, der einmal mehr herausragend sein wird.“

13 Jahre sind vergangen, seit die Veranstaltung im Jahr 2014 zuletzt in Biograd na Moru ausgerichtet wurde, davor fand der Event schon einmal dort statt, nämlich im Jahr 2011. Für die Harley-Davidson Community ist Kroatien ein äusserst beliebtes Reiseziel, im Jahr 2025 begrüsste die Company mehr als 30.000 Besucher bei ihrem Festival in Medulin.

An der traumhaften dalmatinischen Adriaküste gelegen, bietet Biograd na Moru die ideale Kulisse für eine Rally der Extraklasse. Die charmante Küstenstadt befindet sich rund 30 Kilometer südlich von Zadar und 50 Kilometer nördlich von Šibenik und ist aus ganz Europa bequem zu erreichen. Bekannt für kristallklares Meer, malerische, von Pinien gesäumte Strände und eine lebendige maritime Atmosphäre, zählt Biograd zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen Kroatiens. Gleichzeitig ist die Stadt ein perfekter Ausgangspunkt zu einigen der beeindruckendsten National- und Naturparks des Landes. Die renommierte Marina Kornati, einer der grössten und modernsten Jachthäfen Kroatiens, verleiht dem Küstenort zusätzlichen Charme. Die abwechslungsreiche Landschaft und die kurvenreichen Strassen des Hinterlandes schaffen beste Voraussetzungen für unvergessliche Motorraderlebnisse in einer einzigartigen mediterranen Umgebung.

Während der European H.O.G. Rally 2027 laden Harley-Davidson und die Harley Owners Group (H.O.G.) zu drei Tagen voller Leidenschaft, Freiheit und einzigartiger Erlebnisse ein. Besucher dürfen sich auf kostenfreie Livekonzerte an drei Abenden, die Präsentation der neuesten 2027er Harley-Davidson Modelle sowie umfangreiche Probefahrtmöglichkeiten freuen. Ein lebendiges Harley Village mit Ausstellern und Vertragshändlern aus ganz Europa bietet darüber hinaus zahlreiche Gelegenheiten zum Entdecken, Austauschen und Einkaufen. Ergänzt wird das Programm durch geführte Touren durch die beeindruckenden Landschaften Kroatiens, einen faszinierenden Custombike-Contest sowie ein abwechslungsreiches Angebot an Entertainment und Kulinarik. So entsteht eine einzigartige Atmosphäre, die Motorradbegeisterte aus ganz Europa eint und den unverwechselbaren Spirit von Harley-Davidson spürbar macht.

Weitere Informationen zur European H.O.G. Rally 2027 findet man unter: www.Harley-Davidson.com

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